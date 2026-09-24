八月至九月分别去了澳洲的两个城市，珀斯和布里斯本。由于我常接触到很多旅澳的新加坡年轻人说，在澳洲，工作生活两不误，也就是工作与生活的平衡情况比新加坡好很多，这一次就具体的地去了解一下是怎么回事。

在国际上有个人力资源平台，以全球国内生产总值排名前60的国家／地区，以10项指标整理出一套工作与生活平衡指数，去年的《2025年全球工作与生活平衡指数》的排名中，新西兰以86.87排名第一，加拿大以73.46排列第七，澳洲以71.53排列第八，新加坡以57.85排列第25，马来西亚排名第27，香港排名第44，中国大陆排名第52，美国排名第59，倒数第二！从这排名来看，香港人移民最多的英语系国家中，加拿大、新西兰和澳洲是有理由的。

澳洲的排名领先了新加坡17个马位，为什么？其实澳洲也是一个移民国家，社会相对地包容，而且福利十分丰厚，大家都十分崇尚户外生活，有强烈的休闲文化气息，更有家庭第一的观念。工作方面，除了有最低工资的法律保障，办公室的氛围相当轻松，而且还带着宽松节奏，企业文化对个人隐私权相对尊重。我得到的反馈是在周末和周日的非工作时间，职场的上司绝对不会发信息甚至打电话给下属询问工作任务的进程，如果工作日员工碰到孩子不舒服甚至心爱的狗狗出点状况，需要去看医生或兽医，只要向上司汇报一下，上司会建议先把私事处理好再回办公室，如果需要更多时间处理这些问题，也可以居家办公，绝对不会打破砂锅问到底，完全忘了个人隐私原则。

我也好奇员工会不会利用这种企业文化中的相互信任来实现个人的某种利益，我得到的回复是，无论上司是用宏观管理或是微观管理，只要工作上的任务在指定时间内高效完成，大家都能皆大欢喜，而且在很多移民澳洲的新加坡人眼里，指定时间是相对宽松的，若太过紧迫，可以商量加时。

汽车是澳洲人的基本交通工具，当然在市中心的停车收费是昂贵的，但在某些城市，市区内的公共交通系统是免费的。在布里斯本，非市区中心的购物场所都提供了2小时甚至3小时的免费停车，商店和购物者都很喜爱这种安排。另外公共交通系统的巴士和火车，无论多少个站，包括巴士转火车，一律只收五角澳币，当然只能用交通支付卡或是信用卡，轻轻一碰读卡机就可以。我用了新加坡发行的信用卡，坐巴士到市中心的火车站，转换火车从布里斯本到黄金海岸，再转乘轻轨到海边，在黄金海岸漂亮的沙滩发呆几个小时，再原路返回，交通费就是澳币1元，但交通路程时间接近4个小时。

基本上澳洲的城市生活成本都相对的高，但布里斯本的超级便宜公共交通费，也许会让市民觉得生活的幸福指数又提高了。

总结以上观察，可以理解旅澳新加坡年轻人常说“这里很秋（chill）”。果然在澳洲，工作生活两不误的情况比新加坡好。