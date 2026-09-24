“灾难的发生就是共业…”

分享故事：在佛教经典记载中，佛陀时代（约公元前6世纪至公元前5世纪的古印度）并非一片极乐净土，也频频遭受旱灾、洪涝、饥荒和瘟疫等重大天灾的侵袭。具体天灾记录在《阿含经》等诸多原始佛典中，包括：一、毗舍离（古印度佛教重要圣地和繁华大都市，位于今印度比哈尔邦首府巴特那以北）大瘟疫与饥荒： 《佛说灌顶经》与相关律藏记载，当时强大的毗舍离国（维耶离国）遭遇极为严重的旱灾和霜雹，导致五谷不熟、颗粒无收。大饥荒随后引发了大规模的恶性传染病（瘟疫），死尸遍野，甚至引来了厉鬼（非人）吐毒，国民死伤无数。最后，灾民恳请佛陀前往，佛陀在城门诵念祛病祝愿，并教导大众停止杀生、发起慈悲心，灾情才逐渐平息。

二、摩揭陀国大旱灾：摩揭陀国（古代中印度十六强国之一，最后统一全印度），也曾连续多年遭受严重旱灾，甚至面临长达数年的饥馑灾。由于食物极度匮乏，僧团在托钵乞食时都遭遇巨大困难，佛陀为此甚至允许比丘在特定特殊时期内调整饮食戒律。

三、突发性地震： 原始经典如《世间苦空无常》的相关典籍中提到，佛陀与弟子们在祇树给孤独园时，曾遭遇强烈的地震，房屋摇晃倒塌。佛陀借此机会向新出家的比丘们开示“国土危脆、生命无常”的真理。

·觉醒

天灾，是来自天地之间，不是人的力量所能抗拒的大自然灾害，例如地震、风灾、土石流、地球暖化等问题。人祸，指人所造作的罪业。即一些私心重、有权力欲望的人掌权后，由于内心欲望炽盛，求之不尽；一旦求不得，便生起瞋心，进而引发纷争不断。如果能将瞋心转化为爱心，那么即使自己吃亏一点，也不至于发动战争。

这个世间，天灾地变虽是人所无法掌控的灾难，但很多问题都是人所制造出来的。像现今天灾不断，也是因为过去人类不懂得珍惜大自然而造成的结果。因此要解决人间的灾难，唯有人人自我觉醒，才能挽救人类的浩劫。

·信心

在我们的生活，在任何时间里，都会有各种意外发生。从宗教的立场解释，佛教相信业力，在某段时间里连续发生一些事，例如夏天下冰雹、地震频发、地层下陷等，彼此间好像有连带关系，这可能就是共业现前。共业指的是，在过去世里，有许多人在不同的时间、不同的地方制造了共同的因，而后在同一个地方、同一时间出现许多灾难。

在共业出现时，我们要忏悔，要多行慈悲的仁政，对众生多付出爱心，也就是以慈悲心或仁爱心来减少动乱的发生。天灾人祸虽无情，却是无常的示现。无常是真理，因此人间才有成住坏空，生老病死。灾难不是现在才有，生命本来就是负担，而灾难的发生就是共业，不是没有理由的。灾难发生，也会增加我们的智慧，让我们学习运用智慧来克服困难。

如果我们每个人从内心开始调整，这个世界、这个环境也会跟着改变。当人心很坏时不断造业，天灾大概就快来了；当人心愈来愈好的进修，灾难会愈来愈少。而重要的是，我们在灾难发生后，仍然要对生命有信心，要对人的由恶转善有信心，并且认为，一人一点力量，最终一定能有作为。