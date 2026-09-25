我是猴。闽南话里，猢狲们一降世，就被称为“老猴”，说来真无奈。千禧之年，我飘飘然来到人世间，至今二十有几，正值人类的青壮岁月，可是比照猴龄，我已步入耄耋之年，是名副其实的老猴了。

这海岛还是224.5平方英里的年代，它被闽南话蔑称的“红毛猴”统治着。当年日不落帝国的“红毛猴”到东方多地插旗，习惯弄个高雅的植物园装点生活。几乎无一例外，这些植物园都成了我猴族的天堂。道上、坡上、树上活跃着的我族猢狲，快乐赛神仙，因为游客为了收割笑浪与尖叫，天天施舍花生香蕉等等手信，光明正大地让我族衣食无忧，那是我猴生活的高光时刻。祖辈透露，那年头游人都冲着“看老猴”而走访植物园，猴们也不计较，配合着耍点雕虫小技，在枝干间一荡一跃一纵，或出其不意夺走人们手里的食物，都有极高的娱乐效果。要不，在草地上即兴与猴娘急急欢好一回，煽起游人的好奇心，无怨无悔地协助他们强化对“猴急”一词的领悟，一出快闪演出，看官且笑纳。

长期耽溺于八卦的万物之灵，分分钟像狗仔队般闻腥就来劲。当两情相悦的男女到植物园释放青春荷尔蒙时，总能撩起好事之徒的偷窥欲，这座园林因而成了偷窥胜地。为了说明这种扭曲的快感，人类邪恶地抹黑了我一回。我躺着也中枪，碰瓷了——闽南语创造了“抓猴”（liah kau）一词，冤啊！偷窥情侣耳鬓厮磨，干吗把我牵扯进去，其心叵测。