“有些人的眼睛不能看到真相…”

一名台湾医院眼科主任的分享：很多人以为，眼睛每天接触空气中的灰尘，加上长时间看手机、电脑，一定累积很多脏东西，因此需要天天洗眼。其实，眼睛是非常精密的器官，本身就具备泪液的自我清洁与防护功能。每次眨眼，泪液都会均匀覆盖眼球表面，不仅能冲走灰尘与异物，也能维持眼表的稳定环境。因此，多数情况下，健康的眼睛并不需要使用洗眼液来清洁。

不少洗眼产品主打让眼睛更清澈，但如果天天使用，反而可能把眼球表面最珍贵的天然防护层一起洗掉。眼球表面的结膜具有黏液层，而泪膜还包含油脂层，这些都是维持眼睛湿润、防止细菌入侵的重要屏障。一旦油脂层与黏液层遭到破坏，眼表微环境就容易失去平衡，眼睛防御力下降。

门诊中，最常遇到的是长时间戴隐形眼镜、化妆的上班族。有些女性卸妆后，担心化妆品残留，习惯反复使用洗眼液。但事实上，这样反而更容易破坏眼表原有的保护机制。尤其本身已有干眼症的人，更要避免把洗眼当成日常保养方式。

很多人到了下午，眼睛开始干涩、视线模煳，就以为眼睛太脏，因此急着洗眼。其实，这种情况多半是眼睛过度疲劳。现代人长时间盯着电脑、手机，负责调节焦距的睫状肌容易持续紧绷，甚至出现调节痉挛；再加上专注工作时眨眼次数减少，眼表变得干燥，因此到了下午便容易出现视线发雾。除了适当使用人工泪液缓解，更重要的是人们应改变用眼习惯。长时间盯着萤幕工作时，建议每隔一段时间就暂时移开视线，看看远方，并提醒自己完整眨眼，让泪液重新均匀覆盖眼球表面。

·升华

无论什么人甚或是天人（指居住在佛教六道轮回中“天趣”的众生），他必定都有眼睛，闽南话眼睛叫“目珠”。世间有些人的眼睛不能看到真相，他都看错乱了，好事把它看成坏事，坏事把它当成好事，这个眼目就是错误的。

在佛法里，眼目有五种：肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，所以这个眼睛透过修行，慢慢会升华。如果我们的眼睛，能将是非善恶看得透澈，甚至于能有天眼。何谓天眼？很遥远的地方，肉眼看不到，天眼可以看到；隔着一道墙的另一边，你看不到了，但是有天眼的人，可以看到；很久远的事情过去了，应该看不到了，天眼可以看到。所以，若是证得天眼，那是真好。

·人天

在佛门里，有些大菩萨、大居士、大法师往生了，我们要悲悼他，常写四个字“人天眼灭”。就是指这个人，为人很有智慧，好像是众生的双眼，他能带领大家前往正知、正见、光明的方向。现在他往生了，这个眼睛没有了，等于光明熄灭了。

我们在修行中，应看顾好自己的眼睛不要乱看，也就是儒家所讲：有眼睛，非礼勿视；有耳朵，非礼勿听；有嘴巴，非礼勿言。我们提倡身做好事、口说好话、心存好念，身、口、意就如同这双眼睛，要有明亮、要有慈悲。如果你有慈悲的眼睛、你有智慧的眼睛，你的人生连个眼睛都慈悲和智慧，那你其他法门修行会不成功吗？

因此，六根的修行，眼、耳、鼻、舌、身、心意，眼睛也能修行的，不但是肉眼，还有天眼、慧眼、法眼、佛眼，合起来称为“人天眼目”。希望大家都能修得自己的“人天眼目”。