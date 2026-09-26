要看天上的彩虹，得等，得靠缘分。如果不想等，色彩就得自己涂。在印度尼西亚玛琅（Malang）的几位大学生与当地的艺术社团就把原本堆满垃圾、破旧不堪的河畔村庄涂上了七彩缤纷的颜色，涂成了佐迪潘彩虹村（Kampung Warna-Warni Jodipan)。

以为车子靠近七彩村时就可以见到五颜六色的房子，可是下了车，站在绿色的铁门前满头雾水时，还不知道已经到了村门口，也没想到是要付费才能进村的，让人有种“请君入瓮”的感觉，可是“来都来了”当然要进去看一看，一踩进去就是一条长长的下坡路，路的中间是窄窄的石灰碎石路，两边的石阶从进口就开始把彩色一级级地迤逦出去，每级石阶刷上一种不同的颜色。绿、橙、蓝、红、绿、黄、蓝……没有规律，随心所欲地出现，石阶的两旁是不同颜色的门、窗、墙和壁画，石阶上也挂满彩色的灯笼、灯笼过后是彩色的气球、彩色的雨伞……没有规律，一样是恣意挥洒的橙、黄、红、绿、红、粉、紫……蓦然抬头，一个橙色气球上的笑脸正对着我眨眼。

调皮的笑脸就好像默哈玛蒂雅·玛琅大学（UMM）那八位七彩村发起人的笑脸，溢满青春与活力。10年前，这八位还在念通讯科学课程的学生接到了一项“活动公关”的实习作业。作业的要求是得完成一项对社会有贡献的项目，不知是谁灵机一动，他们决定把焦点放在佐迪潘村的环境问题上，当时位于布兰塔斯（Brantas）河边的佐迪潘村河畔、河里都堆满垃圾。他们在讲师的指导下，获得油漆制造商的赞助，再筹足了2亿印度尼西亚盾（约1万4300新元）后，就开始了这个把社区参与、干净、创意、美化和可持续性当成主要元素的项目。10年过去了，我不知道这里的居民为了维持整村亮丽的色彩付出了多少努力，络绎不绝的游客又对他们的生活造成了多少的干扰？不过能把这原本面临拆迁的村庄漆成彩虹，避过了拆迁，保留下来，也算是大家合作演了一出喜剧。然而这村就真的能从此快乐幸福了吗？