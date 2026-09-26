“把小我扩展为我们…”

分享信息：人本主义心理学之父马斯洛（Abraham Maslow）在生命晚年，修订了著名的需求层次理论，在“自我实现”之上、补充第六个最高层次──自我超越需求，强调人类最深层的满足，来自于迈向超越个人的崇高目标。现代神经科学研究更透过功能性磁振造影（fMRI）技术证实，当人们体验深层冥想、敬畏感或无私利他时，大脑中负责维持“自我意识”与“焦虑反刍”的预设模式网络活性会显著降低。

在社会学层面，自我超越被视为克服现代“个体孤岛效应”与自我异化的解方。古典社会学家涂尔干提出的“集体欢腾”指出，群体在共同仪式或信念中能产生超越个体的能量。当代社会心理学家施瓦茨（Barry Schwartz）的价值观理论亦证实，具“普世关怀”与“仁慈”等自我超越价值的人，拥有更高的生命满意度与心理韧性。

东方智慧则提供实践路径：佛教透过“无我”与正念解构我执，化为同体大悲的利他心；道家主张“天人合一”与“坐忘”，使个体融于大自然的运行法则。而通俗一点来说，所谓“自我超越”，并不是一定要比别人更优秀，而是逐渐摆脱自己内在的限制，不再被比较、恐惧、成败与他人眼光所绑架，将自己的能力与生命经验，转化为更大的价值。

·心智

人的潜能无限，但需要被开发才能显现出来。“自我超越”有四点：

一、超越心智：我们的心可以有多大？无量无边。所以扩大我们的心，就是超越；我们的智慧有多少？即使你很聪明，但是还是有人比你更聪明，因此我们要自我超越，才能将智慧开发到极致。我们应该学习明白人、明白理、明白事，才能成就大智慧。

二、超越能力：常有人感叹自己的能力不足、学识不高，其实每个人都不应贬低自己的能力，不应划地自限，因为能力是可以训练的，一旦潜力发挥，能力将会提升，最重要的是在于你的用心有多少，勤劳有多大，产生的力量就有多大。

三、超越古今：有的人喜谈过去的丰功伟业，却忘失当下应做的努力；有的人喜谈现在的成就，而忘记历史是一面镜子，可以鉴古推今，文化、道德可以昇华人格。其实过去的未必全好，现在的也未必都对，要能超越古今，才能博古通今。

四、超越时空：有的人上班八小时，只做八小时的事，有的人同样是工作八小时，却可以做20小时、30小时的事，因为在同样的时间，他懂得精简手续、提纲挈领；相同的道理，空间虽然不大，但是你的心大，就能超越空间的局限。

·开展

自我超越并非遥不可及的精神修炼，而是可落实于日常的生活转型，包括：一、正念静心：透过每日正念冥想，练习以客观观察者的视角看待情绪；二、创造敬畏：定期走入大自然或沉浸于高尚艺术中，主动引发“敬畏体验”，松动僵化的自我边界；三、利他服务：参与志愿服务与利他行动，将关注点从“我能获得什么”转为“我能贡献什么”，把小我扩展为“我们”，以及四、回应使命：确立超越个人利益的生命使命，将日常工作与学习连结至更高的社会价值。