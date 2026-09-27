“让一步路，保百年身…”

分享故事：在一个崇山峻岭之中，有一条深不见底的峡谷，万丈深渊下是奔腾的急流。峡谷之上，唯有一根又长又细的独木桥相连，每次只能容纳一人或一只动物走过。一天，一只黑山羊从东边走上独木桥，要到西边去寻找更嫩的草；巧的是，一只白山羊也同时从西边走上独木桥，准备去东边探望朋友。 当它们走到桥的中央时，避无可避的迎面相撞了。

两只山羊都自尊心极强。它们在狭窄的独木桥上对峙着，谁也不肯后退一步。它们认为，“退让”就代表自己矮人一截。 僵持了许久，两只山羊的脾气愈来愈暴躁。黑山羊猛的低下头，亮出尖锐的角；白山羊也弓起后腿，摆出迎战的姿态。“砰！”的一声巨响，两只山羊在桥中央激烈的顶撞在一起。

两只都不愿意退让的山羊，最后的下场都一样：双双因激烈的碰撞失足从独木桥掉下万丈深渊。

·谦让

现在的社会，不管走到哪里，到处都在推挤，谁也不肯退让。排队、谦让，在文明的人类社会，是不可少的美德与规范。大家以为“争先恐后”就可以占到什么便宜，其实，大家挤得头破血流，伤害的是人际的和谐；假如我们懂得退让一步，生活中必然会少了很多麻烦和烦恼。退让的诀窍，至少有三方面可以实施、应用：

一、让一步路，保百年身：行车要互相礼让，人生不在争取那一刻，否则别说两车对撞，就是两车擦撞，也可能车毁人亡；二、利害关系，别太看重：和人相处，不要凡事计较，不要为了一点小事，就争得面红耳赤，应懂得“不急不急，谦虚第一”，适当时谦虚退让，才能安全，以及三、要存好感，大众第一：世界不是我一个人的，还有社会大众。做任何事，我希望捷足先登，别人也要快一点达到目的；我要即刻完成，别人也希望加速成功。有时候，我们和大众走在人生的同一条路上，只有谦让，别人才会对你有好感。

另外，过马路时，要礼让老弱妇孺，坐巴士地铁时，也要让座给老弱妇孺，乃至有吃的、用的，都要老弱妇孺优先。我们能从尊重老弱妇孺，继而养成以“别人第一”的性格。

·领悟

现实生活中，我们经常会遇到不讲理的人、开车有路怒症的人或无理取闹的同事。这时，很多人会为了“争一口气”或“争个对错”而与对方死磕到底。说到底，都是因为我们心里住着一个无法控制的自己。无法控制心中的怒气，就有些像故事中的山羊，因为不服气，或者觉得被看扁，双方打了起来，结果顺了一口气却伤了自己，这又何必呢？很多时候，在冲突即将爆发前，如果我们有机会为自己先做个停顿，明白自己为什么内心对于别人的话语或行动，为何会如此放不下时，我们是否有机会做出不一样的选择？人生处世，退让一步不仅是做人的修养与修行，更是赢得大局与内心平静的智慧。