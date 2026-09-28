第戎（Dijon）老城的石板路上，每隔一段便嵌着一块小小的金属标识，上面是一只圆眼睛的猫头鹰，有时落在路中央，有时贴着墙脚。顺着它们走，便是第戎有名的猫头鹰路线（Parcours de la Chouette），从Darcy花园开始，一直通到Saint-Bénigne大教堂。

老城原本就不大，若只顾着往前走，一个小时也够了，前提是不推开教堂的门，不进市场，也不停下来喝一杯咖啡。猫头鹰在地上指路，可一路总有些人和事值得驻足，走着走着，脚步也就慢了下来。

我们顺着路线从Darcy花园出发，走到佛朗索瓦·鲁德广场（Place François-Rude）。广场并不大，却是第戎最热闹的一处，四面围着咖啡馆和旧房子，中央是巴热载喷泉（Fontaine du Bareuzai），喷泉顶上站着一个踩葡萄的铜人。第戎作为勃艮第大区的首府，自然也和葡萄酒脱不开关系。“Bareuzai”原意是“粉红色袜子”，从前酒农赤脚踩葡萄，腿脚被汁水染得发红，远远看去，像穿了一双红袜子，这个名字也就这样留了下来。