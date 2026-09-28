“不要靠车子的快速来满足生活的需求…”

分享信息：“无车日”的起源是上世纪90年代后期，由于汽车在欧洲的城市过分普及，令空污及噪音污染问题日益严重；加上交通挤塞、空污开始对市民的健康及生活造成困扰，法国巴黎一群青年与法国土地规划及环境部，决定在法国发起全国性的“无车日”运动。当时，发起团队曾喊出“在城里，不开车！”的口号，获得全法35个城镇市民热烈响应，共同于1998年9月22日当天主动不使用车子，成为法国第一个“市内无车日”。

2000年2月，这个由法国首创的“无车日”，被欧盟纳入环保政策框架内，每年9月22日正式被定为“国际无车日”，随后全球有近1500个城市加入阵容，包括新加坡。“无车日”旨在鼓励车主在当日放弃使用自用车，改为乘坐公交、骑脚车或步行，以行动表达对环境保护的重视，同时对自身生活模式进行反思。

每年世界无车日前后，许多国家和城市会举办各式各样的低碳与交通转型活动加以响应，以推行日久的欧洲地区为例，许多城市如法国巴黎、英国伦敦、德国柏林等，通常会将市中心的主要干道或特定区域划定为无车区，仅允许行人、脚车与公共运输通行。

在新加坡，为庆祝今年的世界无车日，陆路交通管理局连同多个政府机构、公共交通业者、企业和组织，将在9月至11月携手举办一系列活动，重头戏就包括10月3日在如切举行的“无车日”活动，在这一天，当局将关闭如切路。部分路段，即东海岸路与德明路之间的路段，让公众步行或骑脚车，探索这个具有特色的文化邻里市镇。

·悠闲

“世界无车日”主要的目的，就是希望让人民的生活，有一天能够在宁静安闲中度过。没有汽车在街道上疾驰，就好像山林里没有老虎为患一样；没有“市虎”的日子，人民生活安全而自在。

今日科学文明，带来生活的方便，固然是人类的一大福祉；但倡导恢复到传统的“无车日”，也能享受人生潇洒自在的生活。因此，现在世界各国，人民莫不希望果真有一天能过个“无车日”，体验一下“结庐在人间，而无车马喧”（出自东晋诗人陶渊明的组诗《饮酒·其五》，意思是把简陋的房屋建造在人来人往的尘世间，却没有世俗交往的喧嚣干扰）的悠闲生活。

·心念

人类当初只靠着一双脚，可以走遍天下，但是总觉得废时旷日，于是就想要有一部脚车。当有了脚车后，尚不能满足；又想要有电单车，希望能够不用力气，就可以加快速度。但是有了电单车后，他又觉得两个轮子不安全，最好能有四轮的小汽车。当有了四轮的小汽车后，他又想要拥有国外进口的名牌轿车；当有了名牌的轿车后，天天又挂念车子被人碰撞、被人偷窃，因此日子就活得不安宁。

人类发明车辆，虽然是为了交通便捷，增加办事的快速，同时也是为了满足欲望。然而人类的欲望能有满足的一天吗？当今后车行从时速二十公里、四十公里、六十公里，到一百公里，甚至到一千公里以后，若要环游世界，也须花费许多时日。

所以，我们不要靠交通工具的快速来满足生活的需求，应该把自己的心念驾驭纯熟。一个国家的建设，也绝不能光靠物质欲乐的发展，应该更要重视道德、理智，如此才能驾驭欲望。