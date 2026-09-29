“人对于自己犯的过错经常看不到…”

分享故事：一家商店的角落，摆放着一盏铜油灯。一天夜里，年轻店员粗心，在给油灯添油时，不小心把灯油洒在了名贵的木质柜台上。接着，他在点火时又分心，火星掉落，瞬间引发火灾，把大半个店铺都烧毁了。店主赶来看着满目疮痍的店铺，愤怒地质问店员。

店员脸色苍白，指着那盏完好无损的铜油灯狡辩道：“这不是我的错！全怪这盏油灯太滑，我倒油时它动了一下。而且它的灯芯质量差，才会爆出火星。我是受害者，是这盏灯的‘过失’害了我们！”店主听了，沉默地捡起那盏铜油灯。突然，油灯开口说话了：“可怜的店员，你把自己的粗心、懈怠和不专注，全都归咎于我。我只是一盏灯，没有你的双手，我既不会倒油，也不会点火。我的存在是为了带来光明；而带来毁灭的，是你的不负责任。”店员羞愧地低下了头，再也说不出话来。

·谋人

“过失”有哪几种？四点参考：

一、他人的过失，在我们眼前：我们的六根总喜欢攀缘外境，看到别人做的不对、说的不对、行为不好，这也不行，那也错误，把别人的过失看得清清楚楚。其实，终日寻看别人过失的人，他自己的苦恼必定愈来愈多。只有对别人的过失，以宽宏的心来包容，那他的烦恼才会愈来愈少，心量才会愈来愈大。

二、自己的过失，在我的背后：人对于自己犯的过错经常看不到，因为一般人最大的弱点就是护短，习惯宽恕和原谅自己。不敢面对自己的过失，那也罢了，更严重的是，把自己的过失藏在背后。一个看不到自己过失的人，人生想要有所突破，那是很难的了。

三、语言的过失，在坏事伤人：人最容易犯的过失，就是这一张口。某人言语尖酸刻薄，话里带刺，这些话说来伤人，甚至会“成事不足，败事有余”。

四、心里的过失，在谋人害己：心，有了过失更可怕，有时心里犯下贪、瞋、愚痴、邪见、妒嫉，人家不知道，其实自己最明白。甚至有时起了这样的心念，自己都没有察觉，在瞋怒他人的同时，已造恶伤害到自己。因此无论是他人的、自己的、语言的、心里的过失，自己要改。自己不改，小过失累积多了，就会成为大过失。

·无非

惠能大师（世称禅宗六祖）曾说：“自己心中没有过失、罪恶，没有嫉贤妒能的心理，没有悭贪瞋忿的念头，没有劫掠杀害的意图，这就叫作戒香”；能远离以上这四种“过失”，我们自身人格也会拥有戒香。戒香，是指人在心中做到无非、无恶、无嫉妒、无贪嗔、无劫害，以持守道德和规矩来提升内在的芬芳。

我们应学习用谦卑之心，把贡高我慢的须弥山慢慢削平；好好净化思想忆念，让我们的心归于单纯，使之统一，制心一处，则无事不办。