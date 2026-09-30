“冰川崩落，我们要从中吸取什么教训？”

分享信息：中国与尼泊尔边境在8月发生毁灭性洪灾，已知死亡人数超过900人，逾4000人失踪或失联。这次灾害是一场超大规模的“冰川──岩石崩落”所引发的，喜马拉雅山区的冰、岩石与大量碎屑突然从高处滑落，形成威力极大的冰岩雪崩后，巨量冰、岩、土石冲入狭窄河谷，造成高速土石流，大量水与泥沙瞬间向下游奔流，因而出现极具破坏力的暴洪。

喜马拉雅山并不是唯一面临这种风险的地区。只要同时具备“高山、冰川、永久冻土、陡峭地形”这几个条件，全球多个高山地区都可能出现类似的风险链。“联合国政府间气候变迁专门委员会”的评估就指出：气候变迁导致的冰川退缩与永久冻土融化，正在剧烈改变高山地区的地形结构，引发具高度破坏力且过去罕见的新型连锁灾害。

评估报告指出，欧洲阿尔卑斯山与阿拉斯加的冰川等，是全球消失最快的区域。因此，除了已经出事的中尼边境喜马拉雅山区，阿尔卑斯山区也值得关注。气候变暖造成冰川融化，这使得高山变得更为不稳定，因为冰川退缩后，让岩壁失去支撑、裂缝逐渐扩大、岩石变得更容易松动，这种恶性循环使得大量冰、岩石可能一起崩落，然后形成新的堰塞湖，这又可能酝酿出新一波的灾情。

气候变迁带来的恐怕不只是更多的雨或是更高的气温，而是改变了整个自然系统原有的稳定状态。面对高山冰川崩落所可能引发的灾难，各国政府须合作，透过科技进行高山健康检查，包括以卫星定期观测冰川与山体变化，并使用无人机观察危险区，再辅以人工智慧（ＡＩ）分析大量影像，找到下个可能发生崩落的地区，建立跨国预警系统。

·口号

人类为了追求物欲，高度发展工业，大量使用媒、石油等矿物燃料，因此排放过多的二氧化碳等多种温室气体，产生所谓“温室效应”，导致全球气候变暖，并且引发极端的气候效应。所谓“极端气候”，就是气候两极化，不是极冷，就是极热，甚至旱涝并至。

尽管全世界早已意识到全球暖化以及环境生态遭受破坏的问题日趋严重，但“重视环保，抢救地球”对许多人而言，仍只是口号，没有落实为实际行动。原因是当环保与物质需求产生冲突时，多数人仍以满足生活享受为优先。例如现代家庭中大量使用冰箱、冷气等设备，以及汽机车等交通工具，所产生的废气已严重破坏大气层中的臭氧层；臭氧层被破坏，地球上的生物将无可避免的遭受太阳紫外线辐射之伤害。

·觉醒

种种迹象说明，未来对人类生存造成威胁的环境问题，除了全球暖化、臭氧层破坏之外，还包括森林资源锐减、土地荒漠化、物种加速灭绝，乃至垃圾成灾、有毒化学品危害，甚至大量工业废气导致天降酸雨，严重污染河川、土壤，其结果是未来人类还将面临饮水与粮食短缺的重大危机，甚至为了抢夺有限的资源而爆发战争等。因此未来要解决人间的灾难，唯有人人自我觉醒，才能挽救人类的浩劫。

自我觉醒如何达成？一、破除自我中心：认识到世间万物都是相互依存的，没有一个人可以孤立生存，以及二、同体大悲：将众生视为一体，把对自己的爱护扩大到对整个地球、生态与全人类的关怀。