飞机接近桃园机场时，从舷窗俯瞰银灰与青绿交织的大台北图景，平稳降落后，耳边涌动混杂着台语的台湾腔华语，唤起内心深处的闽南记忆。从机场搭乘捷运到高铁桃园站，坐在南下的火车里，窗外不时闪过片片农田，稻穗渐变金黄的色彩提醒秋收将至。一个多小时的车程到了高铁台南站，按照谷歌地图的指示，步行至不远处的中央研究院南院。

多年前因为研究林本源家族在鼓浪屿与板桥的两座花园，颇费心力收集相关的文献著作，专程到南港的中央研究院查阅资料，至今还保留着院内复印专用的磁卡。听闻中央研究院在台南开设了南部院区，这是第一次前去，为的是出席两年一度的华人中生代学者论坛。南院设在沙仑智慧绿能科学城，有着崭新的设施，会场设在一层与二层，三层以上是提供住宿的学人会馆，是上上之选的会议场所。

两年前首次受邀参加这个论坛，得知是成功大学名誉教授傅朝卿老师以自己的退休金设立基金，辅以民间募款，依托学术单位举办的，为的是提携培养中青世代的华人学者，为他们提供学术交流的平台，今年是第五届了！因为不依赖政府经费，不用拘泥于行政指标与学位头衔，能够自主邀请学者，确保每位报告人有40分钟阐述观点，安排一位与谈人做10分钟的反馈。报告人的选择、与谈人的配对、场次的安排，都是傅老师亲力亲为，参与者自然不敢怠慢。