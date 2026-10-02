“未来人生的光明指标…”

分享故事：文天祥在写《正气歌》时，正被元朝囚禁在土牢。他面对高官厚禄的诱惑和死亡的威胁，开卷就点出狱中有“水、土、日、火、米、人、秽”七气，而文天祥说要“以一正气而敌七气”，歌中吟道：“哲人日已远，典型在夙昔。风檐展书读，古道照颜色”，乃千古绝唱。

《正气歌》列举历史上十二位义士的事迹，其中就包括齐国太史兄弟舍生护史。故事是这样的：齐国大臣崔杼因一桩私怨，设计杀害国君齐庄公，并扶持新君，自己独揽大权。在古代，史官的职责是如实记录历史，负责记载的太史在史书上直白地写下：“崔杼弑其君。”

在古代，“弑君”是十恶不赦的重罪，崔杼想要掩盖恶行，于是把太史召来，威胁他把字改掉。太史答：“如实记录是史官的职责。我如果为了迎合您而说谎，那就是对历史的背叛。”崔杼见他软硬不吃，一怒之下将太史处死。按照当时的传统，太史的官职是由家族继承的。太史死后，他的大弟接替了职位。大弟上任的第一天，毫不犹豫地在史书上写下同样的字：“崔杼弑其君。”崔杼愤怒了，再次挥起屠刀，将大弟也杀害。紧接着，太史的二弟继承职位。他同样没被哥哥们的鲜血吓倒，上任后依然在竹简上写下：“崔杼弑其君。”崔杼连杀两人，看到第三个人依然视死如归，被这种超越生死的道德力量所震撼。他明白，即便杀光所有人，也无法抹去真相，只得叹了口气，放过了二弟。

这种前仆后继、视死如归的精神，正是文天祥所崇尚的“正气”，正如他自己最终以身殉国，也成为了后人眼中“古道照颜色”的全新典范。

·谦虚

一个人的举止上，该为自己树立什么典范呢？四点参考：

一、思想是智慧的化身：人要有思想，没有思想，就和机械、草木一样，不是活的，而是死的。但是，所思所想什么内容呢？要真、要善、要美、甚至是要有智慧的。你看，过去三教九流学说，带给当时百花齐放的思想热潮；佛陀、耶稣、穆罕默德等宗教家，各宗各派，他们的智慧、慈悲、教化，给予众生依靠、解脱。有思想，才有独立的思考及判断的智慧，解决人生各种问题。

二、道德是行为的典范：儒家的忠孝节义、仁爱和平，是道德，佛教讲五戒、十善、四摄、六度、八正道，也是道德；这些道德是行为的典范，我们所行所为，依着这许多典范，可以做为我们的标准，医治我们贪瞋大病的良药，能令我们身心清净，道德臻于圆满，在人生的道路上，才不致迷失方向。

三、进取是成功的象征：一个人不断的进修，朝向目标努力，勇猛精进，将来必定成功。汉朝董仲舒立志向学，三年不窥园，终成一代名儒学者；晋朝王羲之，临池磨砚，写完一缸水，成就旷古书法大家。又如过去的读书人：“十年寒窗无人问，一举成名天下知”；靠的就是积极进取，不断的向上，不断的向前的人生观，是成功的不二法门。

四、谦虚是处世的原则：做人谦虚是美德，而谦冲有礼、虚怀若谷更是成功的要素。孔子学富五车，犹“入太庙，每事问”；赵州禅师高龄八十，到处云游行脚，向年轻禅者问道，世人不夸青年僧的成就，反而尊重赵州谦虚。何况一般平凡人，更要懂得在生活的细微处，待人以诚，处世以谦，自然能够圆融处事。

·核心

我们学习圣贤、历史人物的典范，核心在于体会他们一生尽心尽力的精神以及慈悲与智慧的实践。其实，面对人生各种境界，我们都应当抱持终身学习的态度，并持续做到奉献利他，我们学到的其实都带不走，要付出、奉献才真正是自己的。