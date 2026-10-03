在港任教期间，因为靠近大学，交通方便，一直住在九龙著名的宠物街，街道上共三十多间店铺，其中猫狗宠物店和诊所约十多家，每天早上、黄昏和假日，路上都会遇上各类品种的狗只，由主人或佣人陪同散步运动，各人手上拿着一瓶水和塑胶袋，处理爱犬在路途上大小便后的清洁工作，一幅人犬互爱互动的美丽图画，在宠物街常常看到。除了不同品种的犬只，在短短的街道上穿梭来往，还有不少店铺令行人停下脚步观看，内里可爱的猫狗在笼里玩耍，希望获得垂青，被带回家从此生活无忧。

居住的大厦里，有住户养着两头巨犬——藏獒，每只重量达数十公斤、价值约20万新元不等，本来属于禁止入口的品种，主人是麻将馆老板，用特殊途径进口，为了挡煞气、求生意平安赚钱。第一次与巨犬在电梯内相遇，主人善意提醒不要向犬只微笑和抚摸头部，否则后果不堪设想，可惜几年后相继死去，主人感恩爱犬多年为他的偏门生意挡煞有功。

与巨犬确实有缘，不久前因租约问题，迁离旧居，搬进宠物街另一幢大厦，楼上住客家中也有一头巨犬，每次在电梯遇上，不介意与陌生人互动，主人说我一定曾经当过狗主，因为狗是会感觉到我是爱狗之人，可是近日看到它在大厦门口发难狂吼，心里突然间冷了一截。