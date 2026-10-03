“我们须排除不接受善法的弊病…”

分享故事：一只大蚂蚁正带领一群小蚂蚁进行操练。它发现小蚂蚁的动作总是不正确，不是这里不标准，就是那里出差错。于是，大蚂蚁开始大发雷霆：“你们这是怎么做的？真是一群笨蚁！”

小蚂蚁全都低下了头，没有说话，但都显出愤怒的神情来。这时，一只老蚂蚁爬过来对大蚂蚁说：“你先不要发脾气，你知道它们为什么做得不好吗？那是因为你虽然嘴巴在讲着什么是正确动作，自己本身做给它们看时，动作却是错的！”大蚂蚁开始时不相信，但当它面对镜子查看后，就发现一些动作真是不对，它羞愧地低下了头。

自爱

唐朝官员、文学家韩愈在《原毁》中说：“古之君子，其责己也重以周，其待人也轻以约”，所以人人乐与为善；许多人“责人也详，其待己也廉”，部分意思是说，对别人要求极尽苛刻详细，对自己却宽松，这会导致人人难以做好事、彼此互相指责而产生毁谤。如果是这样的态度待人，那和家人朋友间就很难相处，这样的人，离成功也会越来越远。

别人跟我们讲话，提供好的意见，我们不接受；或者我对你印象不好，即使你有好的想法，我也拒绝；乃至对于别人做好事、做功劳，我排斥、不欢喜，这些都是智慧不够，认识不足，容易失败。不好的东西，是要拒绝，但是善美的事物，对自己的正面批评，我们应要纳受。

佛陀曾以四法教诫罗睺罗（佛陀与耶输陀罗的独生子）：器覆、器漏、器污、器满，都是不能堪受佛法的。同样的，想要成就功业，也须排除这些不接受善法的弊病。所以，我们要不怕烦、不怕被指正，广纳意见，多多益善，就容易成功。

指正

我们每个人都有缺点，我们每个人都可能会做错事，假如我们做错事，而人家一直责怪，我们内心一定会很难过。当别人犯错，我们包容他、宽恕他、原谅他，我们的心，一定会较自在、较解脱，这有一定的道理。

佛陀曾这样开示：“假使修行不自我要求，在人群中，不肯好好调伏自心，一味责怪别人没有理智，批评别人的错误，却不回避不理智、错误的行为，这就是伤害自己。真正有智慧的人，就是懂得去分别，知所进退，才能很自在。”由此可知，常说要自度，才能度他人；其实我们都不离人群，要先修养自己的品德，然后以此身教去教导、影响别人。若遇到人我是非能够宽心放下，对人能善解、包容，这就叫自爱。