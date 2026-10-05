点智慧：好心好报
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“奉行三好于生活之中…”
分享信息：所谓“好心”，《菩萨戒本疏卷下》这么写道：“第三好心教授戒”是指纯净、无所求的菩提心。先秦典籍文献虽未明确指出“好心好报”一词，然而《易经》、《老子》很早即点出经文义理深刻的词义意涵。《易经●坤卦●文言曰》说：“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃”；说明积德行善的家族，一定会留下许多吉祥，庇荫后代子孙；积累恶行的家族，一定会遭受祸殃，贻害子孙。《易经》坤卦“厚德载物”指导人们德行方向应顺天时行，强调积行善恶能见吉凶祸福，与佛典《愣严经》强调“因果相续”概念相似。
《老子●道德经●第八十一章》最后一章说：“圣人不积，既以为人己愈有，既以与人己愈多。天之道，利而不害。圣人之道，为而不争。”意思是说圣人效法宇宙天地之道，不会因己私欲而有所隐藏，因为“不争”，无所保留地给予、帮助人民反而得到更多。