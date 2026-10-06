1991年，河南巩县撤县建市，改名巩义。巩义地处中原腹地，东瞻郑州，西望洛阳，南依嵩岳，北临黄河，伊洛河穿城而过。巩义（巩县）是华夏文明发祥地之一，也是河洛文化的摇篮、诗圣杜甫的故乡。

今年5月，我和朋友落实了郑州巩义开封三地行，去巩义参观著名的巩义石窟，拜谒巩义宋陵，太令人震撼了。不过，这里不说石窟和宋陵，只谈巩义窑。在郑州我去访了河南博物院，切身感受到唐宋时期，河南才是中国瓷器的大本营。宋代五大名窑“汝、定、官、哥、钧”，河南占了半壁江山。汝窑和钧窑都在河南，河南博物院藏的汝瓷和钧瓷数量不少，质量很高。此外，五大窑中的官窑，是宋徽宗时期设置的瓷窑，专烧宫廷用瓷。据古书记载官窑设在都城汴梁（今开封），后随南宋迁至杭州。

我们把时间往前推向唐朝，河南巩义是中国瓷器最重要的产地。巩义黄冶三彩窑址是已知年代最早、规模最大的唐三彩窑场，也是首次发现的唐代青花瓷产地。我们在河南博物院看到几件黄冶窑出品的唐三彩，包括三彩钵、三彩带盖三足炉、三彩宝相花纹盘，都精彩极了。巩义窑在唐代也是中原地区白瓷烧制水平最高的窑口，河南博物院就展出了几件精美的巩义白瓷：白瓷罐、白瓷炉、白瓷砚等。