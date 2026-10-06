饮料瓶罐退费制自今年4月启动以来，已有不少民众动起脑筋，到处搜罗用过的瓶瓶罐罐，再拿到回收机换取押金。据报道，有位中年清洁工四处搜集，累积下来的瓶罐竟能换取近2000新元，印证了英文谚语“One man’s trash is another man’s treasure”（一个人的垃圾是另一个人的宝物）。

那天路过百胜楼，目睹一名身形佝偻的老妇在回收箱里翻找那些印有“一角钱押金”标签的瓶罐。几天后，在住家附近的超市外又见一名中年妇女拎着袋子，在大垃圾桶里翻找丢弃的空瓶罐。岛国这股“捡瓶热”正在升温，也催生了不少现代拾荒者。有钱可赚，谁不想要？然而，徒手翻找垃圾不仅有碍观瞻，更可能带来卫生隐患。

回收空瓶罐从来就是一门古老行业。不禁想起苏芮的经典歌曲《酒干倘卖无》。“酒干倘卖无”是闽南语，意指“有空酒瓶要卖吗”。这首歌是1983年电影《搭错车》的主题曲，虽然当年因歌曲里的一句方言而在本地广播中被播放的次数有限，却不减流行度。