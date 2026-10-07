“纸张的妙用，取决于我们的用心…”

分享信息：我们每天都在使用各种“纸”：洗手间的卫生纸、餐桌上的纸巾等。在纸尚未发明前，中西历史记载中有使用水、草叶、木片、羊毛、海绵、布甚至石头等物来清洁。纸在生活卫生上的应用，中国其实是最早发展起来的。

东汉时期造纸术改良后，得以低成本制纸并逐渐普及；但纸在当时仍十分珍贵，多用于书写、包装或加工成窗纸、纸伞，并非一开始就有专门用来如厕的纸。古代文人对写有文字的纸怀有敬畏之心，废纸虽会再利用，但用来清洁身体仍属忌讳。

直到魏晋南北朝以后，造纸技术进步，纸张大量生产，才出现品质较粗、专供如厕的“草纸”，也叫手纸或粗纸，是中国最早的清洁用纸雏形。

宋元明清的文献中，都不乏草纸的记载，显示用纸清洁已成日常习惯。但古法制作的草纸质地粗糙，直到现代公共卫生观念萌芽，卫生纸的登场，才让清洁用纸迎来了真正的革新。

·公案

分享经典禅宗公案：白隐禅师门下有位弟子，自认已经开悟，既不拜佛，也不焚香，甚至经常撕碎《大般若经》来作草纸，并且常说：“我就是佛，经文是记载佛的说法，既然现在有佛在此，这些经文，全是废纸一堆，拿来当草纸用，有何不可！”

白隐禅师知道这件事，就对他说：“听说你已经成佛了，可喜可贺！但是，佛的屁股是何等尊贵，用这种废纸当草纸，不是太不相称了吗？以后你还是用清洁的白纸吧！”

有些禅者，以为奇奇怪怪的状况就是悟道，“喝佛骂祖”，不能随便的。反常，要有反常的实力；矛盾，要有矛盾的统一。铁链可以锁人，金链同样可以锁人。把佛经当作废纸，这是通达三藏，彻悟宇宙真理以后才可以说的，否则，白纸要爱惜，废纸也要爱惜。

·巧用

在物质匮乏的早年间，我（指星云大师）曾巧用最便宜的“招贴纸”写下鼓励人们行三好的标语，贴在简陋的佛堂墙壁上，以此美化环境、抚慰人心。到了晚年，因糖尿病导致视力严重受损，无法看书看报，却凭着心里的衡量，一气呵成写下了“一笔字”书法。

纸的妙用，不管品质如何，用的好的话，就可变成了承载慈悲的媒介。一张张薄纸，注入了佛法与禅机，变成了与信众交心、筹款做公益的珍贵墨宝。

人出生需要一张纸，人往生后也需要一张纸，然而，如果我们能利用有限的生命，在世间行好，物质的纸张都可以舍弃，而慈悲、智慧都能永远留存于后人的心中。