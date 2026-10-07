我每天都会上网阅读香港的财经日报，不久前就读到有关一位土生土长香港银行从业员的新闻。他在1965年至2012年任职于香港的狮子银行，从基层做起到管理层，最高职位是银行的其中一位总经理，后因职务所需，借调到狮子银行有股份的中国内地交通银行担任副行长至退休为止。

他对香港和中国的银行业务十分熟悉，这样的银行界人才，懂得两文（中文和英文）三语（英语，粤语和华语），绝对是凤毛麟角，寥寥无几。由于他的香港和中国经验，当香港在2019年推出虚拟银行时，中国的平安集团成功申请到一个虚拟银行执照，就三顾茅庐请他当创行主席，为期三年后再次退休。平安集团的虚拟银行董事长也是一位在香港银行监管机构及香港政府当过高管的退休人士。可能是银行监管机构修改政策，把虚拟银行转变成数字银行，平安集团再次请这位已退休二次的前银行从业员回巢担任数字银行的董事长，有趣的是他已快80岁了，去接替一位76岁的退休董事长！

果然，姜是老的辣，而且是越老越辣。我认识的一位新加坡早期银行从业员，工作背景是60年代的美资银行，后来他加入一间瑞士的银行，长期驻扎在香港，负责亚太区域的投资银行业务，一直工作到1年前才以81岁高龄获得董事局批准光荣退休，他告诉我瑞士的老板多么希望他能继续干下去，但他要退休，享受退休生活。