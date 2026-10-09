1970年某日，我去了一趟大坡的香港街，目标是“文化供应社”——名字不像书店，却是书店。我当天最大的收获，是买了周梦蝶的文星版《还魂草》，草绿色封面。这本诗集，我读后借出，再也没回到自家书架，只剩“行到水穷处，不见穷，不见水”几句诗行寄宿脑海。

第一次踏入文化供应社，是周末，屋里人不多。它的部分空间像办事处，也像储藏室，桌面堆放着文件杂物，有不修边幅的感觉。在书店香火鼎盛的20世纪六七十年代，集中卖台湾书的，友联之外，就是文化供应社了。数十年来，我对这书店有点好奇，可惜关于它的记录极少。有一回我翻阅育英中学1970年的毕业特刊，一则文化供应社的广告入眼来，详细陈述着它的经营内容——书刊之外，它“兼营视听教育器材 、时代音乐唱片，兼办旅行业务 。”更吸引我的，是它还“代售康美静电健康美容器”。

文化供应社的老板戴始仲，海南文昌人，毕业于暨南大学，一生积极参与国民政府在新马的侨务工作。早在1930年代，他就结识了不少国民党人，包括曾任教华中、担任过宽柔中学校长，后来当上国民党秘书长的马树礼。