澳门赌王之女何超琼曾在一场访谈中回忆起一段往事：在上世纪八九十年代，她与梅艳芳、张国荣等一众巨星有着一个雷打不动的约定——每年1月1日凌晨3点，无论身在世界哪个角落，大家都会赶回香港半岛酒店聚在一起吃早餐。

比这个浪漫约定更让人怀念的，是那个时代明星身上独一无二的生命力。何超琼提到，当时的艺人既没有庞大的造型团队，也没有量身定制的营销策略，发型与衣着全凭个人的审美与眼光决定。大牌明星之所以红极一时，除了精湛的歌艺演技，其鲜明的个人性格魅力与独特的品味更是成功关键。甚至许多服装品牌，都是因为被某位明星穿过才声名鹊起，引发全民仿效。

然而，置身于技术飞速发展，信息瞬息万变的今天，景象却截然相反。现代演艺人拥有了极度专业的形象包装，精细到发丝的团队打理，但要论及“凸显个人特色”，却显得乏善可陈。艺人们穿着款式相近的精美华服，顶着标准化的精致发型，在算法与热搜的包裹下顺应着大众潮流。我们似乎很久没有见到那种能够打破常规，引领风潮，让人在欣赏之余又“无论如何都模仿不来”的独特魅力了。