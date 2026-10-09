“妒忌”本就是一尾毒蛇猛兽，时常蚕食着我们的心智。它未必张牙舞爪，而且很多时候只是藏在心里的一点“不舒服”，如同事升职了，嘴上说恭喜，心里却有一丝不是滋味；朋友加薪了，第一念头不是替他高兴，而是想起自己的薪水；别人的名字频频出现在报章、颁奖礼或社交媒体上，我们一面按赞，一面忍不住问自己：“为什么不是我？”当人置身“竞争”之中，别人的成功很容易成为自己的失败，别人的前进也仿佛意味着自己的落后。

佛家说“求不得”而生苦与恨，西方人的原罪论里，更把嫉妒列为“七宗罪”之一。不同文明用了不同的语言，却都看见了人性里这个幽暗的角落——我们不只希望自己拥有，也希望自己拥有的东西能够证明自己比别人更好。职场上的名利尤其如此。升职不只是职位高了一层，加薪也不只是银行户口多了一些数字，它们同时意味着地位、能力和价值被看见。于是同事升上主管，我们难受的也许不是他多了一张名片，而是那张名片提醒了我们——自己还没有走到那里。久而久之，我们不再只是希望把事情做好，而开始在意谁的头衔漂亮，谁的收入更高，谁更受器重，又或者谁的贵人多，谁是富二代而赢在起跑线等。

更麻烦的是，妒忌很少愿意以真面目出现，更少人会坦白说“我嫉妒他”。反而会说那个人没有那么厉害，只是懂得表现；那个奖项不过如此，评审未必公平。当我们总是在别人的成功里寻找瑕疵，却不愿意看自己的失落，妒忌便开始替我们思考。其实，同事升职并不代表我们降职，别人得到掌声，也不代表我们的努力因此失去价值，我们不能让自己堕落在“怀才不遇”的困境里。真正让人痛苦的，往往不是别人的成功，而是我们用别人的成功重新定义了自己的失败。