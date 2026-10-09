“散热由心静…”

分享信息：在没有冷气的夏天，古人跟高温过招的方法很有智慧，他们没有科技辅助，却发展出一整套“天然版冷气系统”。首先他们的想法就是不要让房子变热，所以传统的建筑很重视遮阳和通风：将屋簷做得深一点，能挡住烈日；门窗位置设计要巧妙，具备採光与通风的功能。厚厚的砖牆、土牆也有作用，可阻挡白日的热气传进屋内。

炎热的天气走在马路上，发现前面有一棵大树，一般人都会走过去，因为树荫真的比较凉。古人也早就知道这个原理，所以庭院、园林、寺庙附近常可以看到大片树木，所谓的大树下好乘凉是很有道理的。

现代人可能也会想：“没有冷气可以忍，那冰饮呢？”遇到冬季冰封世界，古人会把天然冰块採集起来，放进冰窖保存，到了夏天再拿出来使用。古代皇室和富裕家庭甚至会使用“冰鉴”保存食物或饮料；冰鉴通常由青铜铸造，这是利用双层结构与天然冰块来达到冷藏和降温的效果。1978年在湖北随州曾侯乙（战国早期曾国国君）墓出土的青铜冰鉴，就是目前发现最早、最完整的青铜“冰箱”，距今已有2400多年历史。

·良方

唐代白居易是负有盛名且影响深远的诗人和文学家，他告诉我们最简易、最方便的消暑办法，他在《消暑诗》中说：“何以消烦暑？端坐一院中。眼前无长物，窗下有清风。散热由心静，凉生为室空。此时身自保，难更与人同”；诗人面对暑热，独坐院中，修心养性，心神安宁，迎着临窗的凉风而怡然自得。诗人认为，只要心平气静，室内少放杂物，就会感到清凉了。

白居易也曾于天气酷热时去拜访当时知名高僧恆寂禅师，却见禅师在密闭如蒸笼的禅房内安静地坐着，并未像常人那样汗如雨下。

白居易很受撼动，于是作诗《苦热题恆寂师禅室》：“人人避暑走如狂，独有禅师不出房；非是禅房无热到，为人心静身即凉”；白居易明白表示：清心静气是消暑良方，“心静自然凉”是避暑的最高境界。

·逃避

许多人遇到酷暑总想逃避，打从心底希望寻找没有严寒酷暑的“洞天福地”。然而，现实中，自然环境和身心反应的苦恼无处不在，例如热的时候说太热，冷的时候又说太冷。其实，如果我们能开始做到不再怨恨天气、不再和“冷热”对立，那个浮躁、抗拒、痛苦的“自我”就死掉了。没有了主观的痛苦和抱怨，内心就会回归平静，这才是真正没有寒暑的解脱境界。

如今我们遇到暑热时节，我们更应试着慢下脚步，慢慢从心感受清凉。 如果只能停留在表面热的“知”，我们就不能进入内在的”智”，而生活中有知有智，我们就能看清道理。