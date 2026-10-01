9月24日晚，亚洲文明博物馆“敦煌：佛教艺术与丝绸之路”展开幕前夕，在以“城市”为主题的展厅内，“沙漠与平原之间”的广告牌前，看见有人在《张骞出使西域图》前满脸疑惑，于是毛遂自荐与他们分享了这幅“佛教史迹画”。

这幅图临摹自323窟北壁西侧的壁画，如果真从“佛史”的角度去看的话，有疑点的地方不少。就从右上角甘泉宫的“祭天金人”讲起，图中宫里有两尊大“立佛”像，榜题写道，“汉武帝将其部众讨匈奴，并获得二金，长丈余，列之于甘泉宫，帝以为大神，常行拜谒时”。没错，在《汉书·卫青霍去病传》里是有提到金人，不过没说元狩二年（公元前121年）霍去病从匈奴搬回来的金人有两尊。根据年代推断，两尊“祭天金人”更有可能是萨满教或其他原始宗教的祭祀物，与“佛”无关。

往下看是张骞拜别汉武帝的场景，那骑着高头大马的是汉武帝就毫无悬念了，左右有臣属八人，一人手持曲柄华盖，张骞则持笏跪拜，身后是手持旌节的随从。榜题写，“前汉中宗既获金人莫知名号，乃使博望侯张骞往西域大夏国问名号时”，榜题依据的是《魏书·释老志》“及开西域，遣张骞使大夏还，传其旁有身毒国，一名天竺，始闻有浮屠之教（佛教）”，重点和《史记》与《汉书》里出使是为了联合大月氏夹击匈奴有很大的出入。图的左上角有一座城，大夏。城门口站着两名僧人，城内有一座佛塔，仿佛那就是一个佛教国家。其实佛教在公元前119年张骞第二次出使时的大夏，中亚的巴克特里亚，还是一个小众宗教。直到公元30年贵霜王朝由大月氏的贵霜翕侯丘就却建立后，佛教才盛行起来，产生了受希腊影响的犍陀罗佛像艺术。