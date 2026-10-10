“防耳目溷淆视听…”

分享信息：战国时期，齐国宰相邹忌身材魁梧，容貌俊美。一天早晨，他穿戴好衣帽，照镜问妻子：“我跟城北的徐公谁更俊美？”徐公是齐国出了名的美男子。他的妻子说：“您美极了，徐公怎能比得上呢？”邹忌不太相信，又去问他的妾，妾也说：“徐公哪能比得上呢？”第二天，有位客人来拜访，邹忌陪他坐着聊天，又问了同样的问题。客人说：“徐公不如您。”

到了第三天，徐公亲自来到家里拜访。邹忌仔细端详，觉得自己不如徐公美；再照镜看自己，更觉得相差甚远。邹忌开始反思：为什么我的眼睛明明看到了事实，但我的耳朵听到的却全是赞美？他突然明白了：”妻子说我美，是因为偏爱；妾说我美，是因为害怕；客人说我美，是因为有求于我。”这些人的言语，就像是一层迷雾，蒙蔽了邹忌的听觉和视觉，这就是“感官之病”啊！

邹忌之后进宫面见齐威王，说：“大王宫中的嫔妃没有不偏爱您的，朝中的大臣没有不害怕您的，全国的百姓没有不有求于您的。由此看来，大王您受到的感官蒙蔽比我还要严重啊！”齐威王听了恍然大悟，立刻下令：”凡是能当面指出朝廷缺点的，受上赏；上书批评的，受中赏；在公共场所议论被朝廷听到的，受下赏。”齐国因此政治清明，连燕、赵、韩、魏等国都纷纷来朝拜。

·正道

如何防止感官偏离正道？四点参考：

一、防耳目溷淆视听：眼睛和耳朵是负责视觉和听觉的工作，但眼睛、耳朵常溷淆视听。例如：眼贪诸色，如蛾扑火；耳随外声，心生惑着，颠倒攀缘，曲解事实。所以耳目的修行，用在视听自己时要检讨过失；用在视听他人时要见贤思齐；用在视听世界时要拓展眼光；用在视听未来时要建设人间净土。

二、防口舌颠倒是非：口舌贪着美味，杀食众生；尤以口舌颠倒是非，当说不说，不当说而说，法说非法，非法说法，妄言、绮语、两舌、恶口，都是口舌之过。所以我们要将油嘴滑舌、摇脣鼓舌、碎嘴碎舌、饶舌调脣、脣枪舌战，改为为民喉舌、舌粲莲花，乃至学习佛陀出广长舌教化众生。

三、防手足摇摆不定：我们的身体有懒惰、杀生、偷盗、邪淫的习气毛病，这些恶不善法，皆因心中妄念很多，致使手足摇摆，散乱放逸。心既不安，身岂能安？所以守身摄意，能防手足摇摆不定。

四、防心腹背离正道：佛经说：“心念不善，贪着诸法，狂愚不了，随所缘境，起贪瞋痴，妄想分别，引生无量无边的恶报，是一切生死根本众苦之源”；因此，摄心守意，以防心腹背离正道，唯依正道而行，才有幸福的人生。

·知行

如何防范感官之病？有六根清净诗，供大家参考：“双脚踏遍大地山河与法界，双手紧握时代动脉与人心；心中常想佛陀圣德与自己，口舌常赞十方圣贤与法语；耳朵常听清静梵音与经教，眼睛常看世界万象与众生”；诗描绘知行合一、自利利他的境界：我们的双脚不仅走过物质世界的大好河山，也要践行于无边的“法界”；双手既积极拥抱现代社会、关怀时代人心，展现出世精神与入世情怀的完美结合。

而我们的心中，应时刻观想圣贤的崇高圣德，并以此来反省自身、修正言行，保持觉正净的自性。另外，我们口中应传播正法的清净语，眼中则以慈悲与智慧的目光洞察世界万象，关照芸芸众生。