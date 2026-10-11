“空白能让我们观照自己…”

分享故事：在巴黎铁塔点灯前的半小时，许多游客拿着手机、相机，在不同角度之间横冲直撞。每个人都显得很快、很忙，晓贤也在其中，手心因不断调整脚架而微微冒汗。她正处在一种一直想“抓住”什么的状态，整个人变得很紧。同行的朋友指着前方的人墙：“不拍了？那边好像有位置。”晓贤没动，索性把脚架固定，设定好缩时摄影，然后转身走进镜头中心。

灯亮的那一刻，铁塔开始闪烁，周围的世界瞬间快转了起来，人群开始在晓贤身边流动。这时她的感受很奇特：当把自己变成静止的点时，周遭的溷乱反而变得温柔了。有人误闯进晓贤的画面，发现她在录影后，露出抱歉微笑，然后压低身体快速走过；有人原本要走过来，看见脚架，自然地顺着流线绕到晓贤身后。每个人都在移动中找空隙，而晓贤只是提供了一个固定的座标。

十分钟后，晓贤走回脚架旁，按下了停止键，她感觉看见静止的自己。后来回看那段影片，晓贤觉得整个世界都像是在狂奔，光影飞速变化，只有她站在画面中央，像是一个被时间遗忘的锚点。她突然有这样的体悟：不管是旅行还是生活，我们太习惯把它们填满。行程、情绪、期待，好像只要停下来，就会被世界遗弃。可是有些东西，反而是当你不再急着抓住什么，它才慢慢沉淀下来。

她觉得，生活不是一直往前，而是知道什么时候该动，也知道什么时候可以不动。我们不一定要参与所有的瞬间，也不用让所有画面里都留下我们的痕迹。有些空白，会让画面更好看；有些停顿，会让我们更清楚自己在哪里。而那个空间，才是生活真正开始的地方。

·太满

生活中，我们不要轻忽空白的存在，空白能让我们观照自己，这时候如果能够学会去“读”自己的心，去体会“空”的感觉，去享受空白的时光，放空自己，什么都不做，也是不错的选择，因为，空白会是一切创造的根源，空白会带给我们不同的体验与感觉，空白会让我们更加认清真实的自己，空白会激发我们无限的想像力，空白会让我们懂得活在当下。

往往我们都把自己的生活行程排得太满，会把自己压的喘不过气，疲于奔命忘了享受生活。适度的替自己留下些许的空白是必要的，因为有时距离也会产生美感。

·平常

其实“平常心”，就是日常用事中无取、无舍、无骄、无求、无执着的心行。所谓：“最平常事最神奇，种种玄奇人不知，好笑纷纷求道者，意中疑是又疑非”；前偈无非揭示平常心即是道，道即在平常生活中。其实，平常心不就是一种“空白”吗？空白是一种悠闲自在的心，空白是一种独处的乐趣，空白是一种适度的清心，空白可以让人保留人生令人难忘的回忆。

我们生命需要平衡，需要充实，但是也需要空白，这样我们才会活出丰富精彩的多面貌人生。从今天开始，适度的替自己预留一些时间让自己偶尔空白，尽情的享受生命空白的滋味。