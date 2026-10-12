从来不是草间弥生粉丝，所以八月尾在Dolly Parton逝世隔天读到讣闻，第一反应不是唏嘘。是有一点诧异，但那是因为连续两日走了两位名人的缘故，心想死神这个八月真是丰收。其实死神有哪一日不是丰收，只不过大多数逝者都是籍籍无名的普通人，所以我们平时不太会有这种感觉。第二反应是“啊她的美术馆我都还没有开始动手写呢”。第三反应是我后来发现，原来她先两个星期就静悄悄走了，不明白但又好像有一点明白，为什么两个星期之后才公开死讯。

草间弥生美术馆是今年2月8日去参观的，那天东京下了一场大雪，从来没有在东京看过雪，手忙脚乱是手忙脚乱了一些，对我而言依然是新鲜的体验。之所以会拖了半年都还没有动手写它，大概也是因为对它颇为失望。草间弥生离世之前近四十年以来享誉国际，没有想到东京为她而建的美术馆如此之小。不仅只是规模，小的还是气度。草间弥生的作品需要庞大空间来呈现，才能凸显它们在视觉上所创造的震撼。

坐落在东京早稻田大学附近的美术馆有五层楼，馆方的建议是，由下而上一层一层拾级参观，最后再从顶楼搭乘电梯下来。除了展示草间弥生不同时期创作的二三楼之外，其他部分皆可自由拍照。其实不管二楼还是三楼，根本没有什么值得留影，空间又小，展品又少，就连展品本身看起来都有点尴尬，还要安插一位无时无刻不在监督现场的管理员，感觉更逼仄了。四楼是特展室，展品只有一件，置于乌漆嘛黑的暗室里，感觉像在水族馆内参观八爪鱼般的怪物，仿佛草间弥生觉得上帝所创造的八爪鱼太无聊，干脆自己也来创造一只更趣怪的。（抱歉我想象力如此贫乏。）