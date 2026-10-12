最近看了马来西亚网络媒体的一档辩论节目，让我重新思考做人处事究竟应该先学会圆滑，还是先培养拥有棱角的能力。这档节目由BBK Network企划，正反双方讨论了圆滑究竟是人生的智慧还是悲哀。就像任何一场辩论一样，许多课题没有绝对的对错，也没有百分之百的笃定，更多的是我们如何在两者之间找到属于自己的平衡。若一个人能做到既有棱角又能圆滑待人，那必然是最理想的状态。

或许是与自己从小接受的教育有关，相比于被形容为一个圆滑的人，我更希望自己能敢于坚守立场。华人社会教导我要尊重他人、换位思考、不让人难堪，这些价值观间接地让我成长为一个较为圆滑的人，但我好像因此缺少了一点独立思考和坚信自己观点的能力。坚持想法常被说成“固执”，有不同的声音常被说成“反骨”，渐渐地我习惯顺从别人的想法，按部就班地沿着社会认为最理想的轨迹去生活；这样做，生活好像比较简单，既能得到身边人的支持，又安全。

如果最后人生过得不如意，好像也可以很轻松地归咎于已经做了所谓“正确”的事情，从而轻易地为自己辩护。反之如果一直挑战体系，走不一样的道路，一旦最终不成功，大家就会说“看吧，早就和你说过了”，仿佛之前一切的努力都不算数。但即便如此，我仍希望能有足够的信念去走内心真正渴望的道路，而不是社会认为正确且安全的道路。