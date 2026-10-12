巴黎玛黑区的孚日广场（Place des Vosges），是由一圈红砖老房子围成的四方庭院。深深的拱廊一重接着一重，石柱在光影间整齐排列。庭院中央，修剪齐整的法式花园沿着喷泉铺展开来，透着一种年代久远的秩序感。广场六号的公寓，曾是维克多·雨果于1832年至1848年间的住所。

名人故居大抵相似，名气再大，日子总归还是一样要过，逃不开一日三餐、人间烟火的琐碎。唯独雨果的“中国沙龙”（Salon Chinois）与众不同。走进房间，迎面便是各种中国元素堆砌出的奇景：挂满墙架的青花瓷盘，高悬的宫灯，黑漆描金的梳妆台，绘着花鸟鱼虫的版画，雕刻着梅兰竹菊的橱柜，还有从神仙到市井小民的人物画像。

几乎找不到一处空隙。花鸟与人物争奇斗艳，器物与纹饰层层叠叠，极繁主义的华丽在这里恣意盛放。它当然不像中国人的客厅，没有含蓄的留白，也不讲究疏密虚实，只有浓得化不开的色彩与热闹，仿佛少摆一只瓷瓶，便辜负了整个遥远的东方。这便是 Chinoiserie（中国风）最有意思的地方：看似模仿中国，实则是欧洲人对中国的想象与再创造，用几件舶来珍玩，硬生生拼凑出一场绮梦。此为第一重幻境。