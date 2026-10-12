四年前的这一天，是我们一家永远无法忘记的日子。

那时，女婿因居家办公，每天都在家处理工作。他最大的爱好就是跑步，平日一跑就是五公里以上，也经常参加国内外的马拉松赛事。虽然从未追求名次，也没有得过什么大奖，但他始终坚持训练，因为跑步早已成为他生活的一部分。

就在四年前的这一天，中午时分，他放下手边的工作，换上运动服，精神奕奕地准备出门。临走前，他笑着告诉正在厨房准备午餐的母亲：“等我跑完回来，一起吃饭。”

谁也没有想到，这一句再平常不过的话，竟成了最后的道别。

母亲做好了饭菜，静静地等着儿子回来。午餐时间过了，饭菜渐渐凉了，人却始终没有出现。一个小时过去了，母亲开始担心，不时走到门口张望，希望下一刻就能看见熟悉的身影。随着时间一点一滴流逝，她心里的不安越来越深。

情急之下，母亲拨电话给媳妇。当时媳妇正在公司开会，手机调成了静音，没有听见电话铃声。会议期间，她曾注意到手机上出现几个陌生来电，却因会议尚未结束，没有立刻回拨。

就这样，一个原本平静的下午，悄然改变了一切。

直到傍晚，几位警员来到家中，带来了一个令人难以接受的消息。

他们告诉家人，当天下午约2点，在东海岸公园附近有一名跑步者突然晕倒。热心路人立刻上前施救，并拨打紧急电话。救护人员赶到后，第一时间将他送往医院抢救。然而，送抵医院时，他已经没有生命迹象。

那名倒下的跑步者，正是我的女婿。

噩耗传来，全家顿时陷入悲痛之中。那一年，他留下了两个年幼的孩子，一个只有2岁。从那一天起，这个家再也回不到从前。

转眼四年过去了，思念从未因为时间而减少，只是慢慢化成了心底最深的牵挂。

这一天，是他的祭日。愿他在天之灵安息，也继续守护着他深爱的妻子和两个孩子。愿他们一家人平安、健康，在思念中学会坚强，在爱里继续前行。思念，从未停止；爱，也从未离开。