“世上为何不太平？”

分享故事：最近工作上处理一些事情，让进凯反复想到一个很多人平常容易挂在嘴边的话：“这样又有什么关系呢？”然而，有些事情在这个人看来也许没什么，从另一个人的角度，却可能已跨过一条不应越过的界线。进凯认为，我们生活在充满差异的世界，无论是在职场，还是在日常生活，每个人都依着自己的成长背景、家庭环境、人生经历、宗教信仰去理解这个世界。因此，就算是面对同一件事情，每个人的处理方式也可能完全不同。

进凯平时工作，最常接触的八位同事来自荷兰、瑞士、爱尔兰、西班牙、匈牙利、乌克兰等国家，其中一半是博士。行内有句话说：规则就是规则；但真正困难的地方，往往不是规则，而是人如何理解规则。同一条规定，不同的人有不同的解读，所谓的准则、分寸，很多时候也不是一把完全客观、精准的尺，而是受到我们自身经历与价值观影响的，也就是所谓的灰色地带。

灰色地带之所以让人困扰，是因为它不像黑与白那么容易判断。它没有放诸四海皆准的答案，也不一定能用一句“这样又有什么关系呢？”就轻轻带过。有时候，我们会很自然地用自己的标准去衡量别人，“如果是我，我不会觉得怎样”、“以前我们都是这样做的”；这些话也许没有恶意，但背后往往隐藏着一个很容易被忽略的前提：我们以为自己的尺度，就是大家共同的尺度。可是，真的是这样吗？

也许我们真正需要学习的，不是要求所有人都用同一把尺，而是在面对差异时，愿意先停一下。先不要急着判断对方对不对，也不要急着证明自己才是对的，而是试着站得高一点，再看一次眼前的事情。

·互助

人，虽然有这么多的差别因缘，但是彼此息息相关，要“缘”互助。因此，一个人如果没有容许异己的雅量，就不能体会因缘和合的道理，也就不能认识互相依存的真理。如我们能视人如己，凡事能多理解，也能为他人多留一些余地，话不要说绝，事不要做绝，路不要走绝，做人更不能做绝，那我们的人际关系必然和谐，社会必然安乐祥和。反之，排斥愈多，失去的也愈多。你我虽有不同，但是大家互相尊重，彼此就能共同存在。

·平等

世上什么最宝贵？平等最宝贵。平等观源自于佛陀的教法，在当时印度种族阶级森严的时代，佛陀以大无畏的精神提出“四姓平等”宣言，向社会革命，希望能够打破种族隔阂、人我界线。《圆觉经》说：“一切众生本来是佛”。佛陀初成道，在菩提树下证悟时说：“大地众生皆有如来智慧德相”，说明“心、佛、众生三无差别”。所有一切众生，四生九有都是平等，不但人与人平等，凡是有生命的，都应相互尊重，相互平等。所有的差别都可以统一，所有的复杂都可以和谐，因为世间一切万有，都是因缘所生法，是我们妄自分别、认识，就有很多不平等的现象了。

世上为何不太平？因为人的贪嗔痴，以为霸权可以凌驾别人；只有“平等”的主张才可以消弭人世间的不公平；平等必须植基于人我互尊，要能不分大小、不分宗教与文化，都要互尊，才能做到自他平等。事理都能平等才能带来世界和平。