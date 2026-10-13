“守本分、才能尽本事…”

分享故事：每当碰到有人不自量力的情况，人们常会笑着说：“真的是班门弄斧！”这形容的是，在真正高手面前卖弄本领的那种不自量力。成语中的“班”，并不是班级的班，而是一位真实存在的古代人物——鲁班。鲁班，本名公输班，是春秋时代一位著名的工匠，因为出身于鲁国望族，所以后世又称鲁班。两千多年来，木匠、石匠、建筑师，甚至许多传统工艺师傅，都把他尊奉为祖师爷。相传他发明了能够切割木材的锯子，能够画出直线的墨斗，以及用于测量风水吉凶的鲁班尺。甚至是攻城用的云梯，建筑用的榫卯（中国传统木作中接合两个或多个构件）工艺，还有能在天上飞的竹木飞行器木鸢等，都被认为是他的杰作。

最早把鲁班的形象写入诗文当中的，是唐宋八大家之一的柳宗元。他在《王氏伯仲唱和诗序》一文中写道：“操斧于班、郢之门，斯强颜耳”；他以此自谦在王氏兄弟（王深甫、王伟）面前写诗唱和，就像是在鲁班等技艺高超之人面前操作基础木工用的斧头一样，是不自量力的丢脸行为。

而像这样以鲁班的高超技艺作为隐喻的诗文形象，在明代诗人梅之涣的笔下，变得更加鲜明与后设。一天，梅之涣来到有“诗仙”之称的李白的墓前，看到有一堆自认为才华洋溢的文人在此题诗。这荒谬的情境，让梅之涣忍不住说：“李白的诗学成就，难道还需要这些野人献曝的诗作来帮他宣扬点缀吗？”于是梅之涣也在此题上了一首诗：“采石江边一堆土，李白之名高千古。来来往往一首诗，鲁班门前弄大斧。”

·无量

我们做人做事，要守本分，才能尽本事。若大家只想得大本事，却没有守好本分，不自量力做超越自己能力的事，是非常危险的。这会让我们的人生路走起来坎坷，烦恼也会多。我们自己可以在内心画一条线，有了这条线，就可以提醒自己，凡事要尽力而为，也要量力而行。

然而，有一种情况是，如果是为大众服务的善事好事，个人的力量虽有限，合众人之力却可达成许多超越自我能力的事，这就成了“自不量力”的齐集，将个别小力量拧成一股势力。我们精进行菩萨道，当因缘和合，即须结合你、我、他的力量，合得同心同志；于此“自不量力”就含有“无量”之意，这也是“有佛法就有方法”的一种诠释。

·不足

而从不自量力，到自量力再到求精进，重点就在于要明白“天外有天，人外有人”的道理，知道自己能力不足，而能力是可以训练的，一旦潜力发挥，能力将会提升，最重要的是我们的用心多少，勤劳多大，产生的力量就有多大；我们的恆心有多长，进步也就会有多少。人要自觉，而后才能自度；我们都要开发自己的真心，摘下自己的面具，诚恳的剖析自己、认识自己，但是这一切不能依靠别人完成，唯有自觉，才能达成目标。

人生因为“无常”，没有定型，所以有无限的超越空间；人的潜力无穷，不应荒废，所以应当积极开展。人要能自我超越，才能创造美好、积极的人生。