魔芋手制有肌理感的素凤爪，甜菜根熬的姜醋，橙香四溢的大吉大利包。如今馋的，是这口禅茶一味，和点心背后的一点心。

行者是小红点的土著，从小好乐美食。吃素二十多年，才懊丧茹素前的日子，都白吃了。

大地山河之美，能巧妙地通过一个个蒸笼、一碟碟小盘、一杯杯老茶，一啜一饮，慢慢叹出人生百味。这是千年中华饮茶文化沉淀的生活禅。

三盅两件一壶茶。广州西关骑楼，紫藤如横帘垂落，木匾写着“红艺素”。人未踏入，袅袅蒸汽已悠悠迎客。进门右手边，是粉红砖砌成的工作台，台基镂空，一格一格，像安放信笺的邮箱，每一格里都是一家广州素食餐厅的名片。一整座广州的素食餐厅，就这样托起了这张点心台。

行者童年记忆里的饮茶，是周末推车在桌间穿梭，眼巴巴等着心心念念的点心来到跟前。留学美国时，最期待的也是周末约同学凑一桌。即便虾饺被墨西哥裔后厨弄成了小包子的得州分量，能饮茶时，多么快乐！茹素后第一次素食饮茶，在台北一家有名的餐厅，点心依然美味，但那是餐饮文化，不是饮茶文化。

如今的小红点，点心多半在工厂做好速冻，到了餐厅，蒸笼里热一热，聊表心意。要见推车，除了香港、广州，反倒得去美国。这是极耗人工手工的吃食，越来越难做下去。

所以在红艺素，看见点心仍是一双手一双手做出来的，格外安心。素凤爪肌理栩栩如生；大吉大利包以老南瓜制皮，橘皮般布满细细孔洞，内馅透着瓜子与金桔的清香。创始人气色红润饱满，说话不疾不徐，中音的声线温暖踏实，像羊城冬夜里一袭羊绒披肩，眼睛随时都在笑。

纯素点心得用心钻研原食材，如何善巧运用。点心更是厨师创意的直观体现，哪家有特色，哪家出爆款，手要巧，脑要灵。创始人把一颗素心，落在了食材、手艺与日常饮食里。

也有素食业者，为接引更多人茹素，办起素料工厂，制作仿荤食品；近些年，冷冻加工素食琳琅满目，更有大量投资，从工厂到实验室，研发细胞培植的未来食品。气候变迁与人口增长，让粮食问题牵动社会安定，对食材食品高度仰赖进口的小红点，更是如此。然而，当人类不断把食物推向高科技，是否也该回头看看，究竟是大地不够养人，还是人心贪得无厌？大地有情，若少一点贪得无厌，日常的一箸一啜，已是大地丰盛的馈赠。

馋，从前是贪吃，如今是馋禅。一箸一啜之间，吃的不只是滋味，也是人与大地相连的心意。

尝，是以平常心去尝。尝点心的巧思，也尝食材的菁华，觉知每一道点心背后的用心。

常，是日常里的无常。气候变迁带来粮食危机，食安与物价也牵动民生。念无常，生活却不必因此匮乏。饮茶点心，吃一点，心意十足。不浪费，不过度消耗，大地有情，足以喂养好普罗大众。

你吃下的是一口贪，还是一膳从厨房回溯到土壤的心意？你尝到的是一念初心，还是念念无常？