“有巧思的人处世，心中会有你我他…”

分享故事：受到渔网缠绕、船隻螺旋桨及食物短缺等威胁，智利沿岸不少企鹅受伤后被送往野生动物救援中心。为协助企鹅们复原，当地研究人员把原本用于犬猫伤口照护的技术改良，打造贴合企鹅身形的红色“铜背心”，以降低伤口感染，也避免企鹅啄咬伤口、拉掉缝线。

铜背心除了形成物理屏障，布料纤维还加入铜与锌。研究人员指出，铜、锌能抑制细菌与真菌生长，其中锌也有助于新生血管形成，协助受损组织修复。救援中心观察发现，企鹅对背心的适应情况良好，部分伤口甚至在穿戴后隔天就呈现较好的状态。

不只野生动物需要创新疗法，受伤的猫也能从巧思中找到复原契机。在美国北卡罗来纳州威明顿市，一家乐高专卖店也接到特殊请托：替行走不稳的小猫制作轮椅。

一只名叫“小星星”的小猫，因先天小脑发育不全，身体协调与平衡能力受到影响，走路时容易摇晃。由于小猫仍在成长阶段，一般订制轮椅不仅费用可能高达数百至上千美元，尺寸也很快不合身。

为了找到更实惠且能持续调整的轮椅，动物救援者向乐高专卖店寻求协助。店员利用乐高积木打造轮椅，并经过多次修改，终于让“小星星”能靠着这套特殊轮椅支撑身体，重新踏出步伐。

从替企鹅穿上铜纤维背心，到用乐高积木替小猫制作轮椅，这些看似简单的创意，背后都是救援人员根据动物需求反复尝试的结果。

·善巧

有巧思的人，一个问题来了，他一定会有第二、第三、第四，甚至有更多的解决方案；有巧思的人做事，他能关照到前后左右，面面俱到；有巧思的人处世，他的心中会有你、我、他、人，不会自私。

所谓“善巧”，乃是大乘菩萨行法，根本立足于世间度生，对机种种众生，借用种种“方便”法门。之所以在“方便”之前加上“善巧”，缘于此“方便”不是为方便而方便，而是基于智慧与慈悲精神而给出，故具有“善巧”性。

所谓“养成大拙方为巧，学到愚时才是贤”，意思是真正的大巧源于长期的笨拙积累，真正的大贤往往表现得若愚般朴实；生活中处事，我们对待每个人、每件事，甚至于说的每句话、萌生的每个念头，要有巧妙，有这样的灵巧，肯定能对社会大众做出贡献。

·拙处

巧要能巧得“妙”、巧得“奇”。例如：把“笨手”变成“巧手”，把“愚言”变成“巧言”，把“邪思”变成“巧思”，把“恶计”变成“巧计”；甚至“巧学”、“巧心”、“巧行”，乃至做一个“巧匠”、“巧人”等。但是，如果不能“巧”，则还是“拙处力行”来得踏实些。

俗云“熟能生巧，勤能补拙”，世上没有一步登天的好事，凡事都须按部就班、力行实践。所谓“万丈高楼平地起”，如果基础不扎实，或是懈怠疏懒，就不可能有成就。

如果我们是薄地凡夫，哪能容易立地成佛？农夫种植，也要一铲一锄地耕耘；机纺巧织，也要一经一纬地纺纱。速成的东西总是不能持久，能从“拙处力行”，做人才能弥久芬芳，做事才能历久成功。