在新加坡听一场无伴奏合唱，往往不只是听“合唱”。它更像一种声音的伦理：当所有乐器退场，只剩人声，音乐便被迫回到身体，回到呼吸，回到人类最原初的共鸣腔。新加坡爱乐室内合唱团继阿沃·帕特专场之后，再度以《蜕变》为名，将那些原本栖居于管弦、钢琴、弦乐四重奏中的作品，重新驱赶回胸腔。这不是改编，而是一种美学的返乡。

法兰克福学派哲学家华特·班雅明曾说，机械复制时代中艺术品的“灵光”会消逝。然而“移植”恰恰相反：它不是把独一之物复制为众多，而是把被乐器装置所中介的音乐，重新交还给肉身。拉赫玛尼诺夫的《练声曲》本是无词歌，旋律不靠语义，只靠线条与音色攫取人心。如今它从独唱变为群体，那原本属于一位孤独歌者的渴望，忽然化作众多灵魂的集体吐纳。孤独没有被稀释，反而在声部交错中获得了一种立体的、近乎建筑性的维度。

巴伯的《羔羊经》则走向另一条路。那首被现代影视配乐过度征用的《弦乐柔板》，一旦被赋予拉丁语歌词，便不再只是纯粹的悲悯。熟悉的弦乐线条变成了元音与辅音的呼吸动作，缓慢强化的线条从一个声部传递到另一个声部，悲悯忽然有了具体的指向，有了仪式性的沉重。沃恩·威廉斯的《云雀高飞》更为微妙：独奏小提琴仍在，但环绕它的器乐世界化作了人声。合唱团成为风景、氛围与共鸣，而代表云雀的小提琴，则在焕然一新的人声世界中穿行、翱翔。这是人声与器乐之间渗透性的边界，也是“移植”最富诗意的时刻。