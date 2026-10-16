早前听说嘉尼耶歌剧院（又称加尼叶歌剧院）即将关闭大维修，以为已经错过内进道别的机会，直到公布26/27节目发现摆了乌龙，原来工程在明年中，今季演出结束后才正式展开。事不宜迟，决定好好珍惜，打头阵的芭蕾《玛侬》因为看过多次，本来没打算再看，也乖乖上网订票。

人就是这样，所谓惯见寻常，总觉得唾手可得的东西不稀罕。写这段文字的时候电视新闻刚刚报道，巴黎最老的有盖菜巿场“红孩儿街市”前一天晚上遭祝融光顾，四百年历史烧得只剩下两道铁闸。唉，平日路经，眼尾也懒得扫一扫，市场那档摩洛哥美食的“古丝古丝”和pastilla虽然非常喜欢，却很少专诚帮衬，只有当远方朋友到访带他们东游西荡，偶尔会兜进去炫耀我味蕾的多元，谁料到竟然有永远不再的一天？

以往赴嘉尼耶歌剧院看芭蕾听歌剧，中场休息都会在金碧辉煌的大厅打个转，自从大约十年前沦为游客自拍重灾区，为免惹来“同流合污”误会，已经轻易不涉足，被朝圣者奉为基本景点的五号包厢，更加不曾垂注。没有追捧百老汇歌舞剧的你，大概如堕五里雾，那是80年代首演以来历久不衰的《歌声魅影》主要场景，男主角藏身歌剧院避世，成为传说中的鬼魅，幽魂择日现眼，地点挑的正是台侧此一角落。剧本根据小说改编，人物当然子虚乌有，粉丝一厢情愿按图索骥，彻底属于俗语说的“人生模仿艺术”，包厢门外郑重钉上识别牌子，无非应酬众里寻他的顾曲周郎。