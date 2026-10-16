时间过得飞快，转眼半个学期过去了！教书是份有规律的工作，须跟着学校的时刻表走。在确认课程安排与授课地点后，提前将教学内容与时间安排好，在日程表上做出标注，时间上如与其他事务有所冲突，须尽早协调规划。开设一门课都要经过从无到有的挣扎，好在专业的课程需要长期积累，每年根据研究心得与教学反馈做出调整，即便面对AI的挑战，尚能留有些许从容。

站在大学讲台上是件体面的事，也是件难事。“教”是可以掌控的，难得是的“学”——学生学到了吗？学到了多少？课堂上舌灿莲花自我陶醉，学生接受度有多高，听懂了多少？据说现在中国大陆的院校要求老师提高“抬头率”——让学生抬头听讲，而不是低头玩手机，甚至配有督导巡视教室……国大没有这类的管制，只是会在期末针对学生展开匿名问卷调查，从而对于课程和老师做出评估。以前这类调查是自愿形式的，这学期的最新指示是需大多数学生完成问卷，不得不在日程表上加注安排课堂时间请各位小主加持。

老师要怎么评定学生的学业？作业和考试是大多数学生的紧箍咒。虽然当代社会高呼成绩并不重要，这类说辞对于大多数学生来说是苍白无力的。一门课的作业量与成绩占比，在开课时就要说明清楚，否则会成为雷点。作业布置有了规矩方圆，绝大多数学生会紧跟前进，若是辅导得当的话，他们能够相互学习彼此促进。因此，每学期最费心费力的是作业的布置、辅导与评阅，在学生数量暴增却没有教学助理的情况下，一边吐槽一边咬牙扛起重任。