“携手共建净土…”

分享故事：森林里住着一只叫“滴答”的小松鼠，它给自己买了一个精美的人工发条钟，并规定自己须在钟表的每次精准鸣响时完成规定的任务：太阳还没完全升起，闹钟就催促它去疯狂搜寻松果；傍晚指针刚到6点，哪怕它还没忙碌完，也须强迫自己闭眼。久而久之，小松鼠的身体垮了，内心也变得焦躁。它发现森林里的其它生物——老树、野鹿没有钟表，却活得安然自在。

一天，小松鼠的闹钟坏了，它慌乱得大哭，觉得自己迷失了时间，不知道该做什么。这时，一头老鹿走过来对它说：“只是丢了人类的机器，并没有丢掉时间。”老鹿引导小松鼠抬起头：“你看太阳，当第一缕金光洒在树梢时，那是森林的早安；听风声，当微风穿过树叶发出沙沙声、热浪渐浓时，那是午后的歇息；闻花香，当夜幕降临、露水凝结在草尖时，那是黑夜的入梦。”

小松鼠听了老鹿的话，试着放下焦虑，不再去追赶那个永远走得飞快的指针。它饿了就去觅食，累了就在树荫下打盹，跟着日升月落的节奏呼吸。一段时间后，小松鼠的毛发重新变得油亮，心里也充满了平静与力量。它终于明白，天地万物自有最宏大的节拍，和自然对时，生命才会找到真正的秩序。

·真理

当初，佛陀在菩提树下证悟宇宙的真理，即所谓的“缘起性空”，实际上，就是宇宙间“自然”的法则。所谓自然，就是人心，就是真理，就是天命，就是宇宙的纲常。

吾人的生活也要合乎自然，才能幸福美满。大家不妨自问：“在金钱的运用上，我能合乎自然，量入为出吗？在感情的交流上，我能合乎自然，平衡来往吗？在语言的沟通上，我能合乎自然，顾念对方的需要吗？在做事的态度上，我能合乎自然，不违事理的原则吗？”对“智者乐山，仁者乐水”的讴歌，更是崇尚自然的最佳证明。凡此说明了这是一个自然的世界，我们所拥有的是一个自然的人生，大家都拥有一颗自然的良心，我们应该作自然的拥有，发挥自然的美善。

·无畏

我们所生存的这个自然界，鸟叫虫鸣、飞瀑流泉、万紫千红、绿叶婆娑，触目所及都是欣欣向荣的景象，哪一处没有活泼的生命呢？如果我们用心领悟，宇宙中的森罗万象那一样不是从自己的生命中自然流出？可惜世间上有许多人将生命的因缘斩断，强分你我，让生命的和谐产生裂痕，让宇宙大我的生命受到损伤，诚为可悲！

今日，世界各地的战火不知让多少美丽的家园毁于一旦，人类对于大自然无止尽的掠夺也引起地球反扑，环境污染正吞噬着人们的健康，其他如种族、宗教、地域之间的歧见、冲突与日俱增，国际贩毒组织、恐怖组织、枪枝集团、色情集团的氾滥，在在威胁着大家生命财产的安全，所以谈到“自然与生命”，从个人的健康养生，到藉此唤起人类的觉醒，就是希望大家能珍惜跃动的生命，与大自然结合为一体，携手共建净土，倡导自然的美妙，宣扬宇宙的伟大，歌颂生命体永久的和顺，礼赞生命体永恆的存在。