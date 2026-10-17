看到王沺裁大屋换小屋再换小小屋，我一点都不惊讶。我踩进去后惊叹房子的小巧别致，然后说“哇！没得再小了wor……”他从厨房喊出来，再小应该就是那个六块板拼起来的盒子了。我们啋啋啋呸呸呸又笑成一团，哈哈哈。但我们都默认，确实如此。

他问我，喜不喜欢这个房子。我说，去过他之前所有的房子，这间我最喜欢，有点“Gentleman’s Club”（绅士俱乐部）的私密空间。他立马跳起来：“你怎么知道我在跟室内设计师讨论时，正用了‘Gentleman’s Club’这个形容词！？”

我翻白眼，大惊小怪。

这个就是我认识很久的王沺裁，高头大马天马行空坐不住站不定留不下没野心懒到半死又常睡不着的王沺裁。瘫在沙发上，我闭着眼跟他说，他的个性让我想到海外娱乐圈中两个男神——金城武和郑伊健。天赋高大俊俏外形，但就总是不在“圈”里的状态，经常神龙不见尾，没什么事就nua（福建话躺平）在家，有事的话……也会尽量让自己没事。

新家小小的，舒服就好。（萧紫薇摄）

记得十几年前，沺裁一天对我说“走，跟我们去柬埔寨替贫穷村落挖水井！”，然后我就跟着去了。连个像样的厕所都没有的穷乡僻壤，他和狗狗、小孩玩得很自在。他本来就是个大小孩，到现在可能也是。之后，他跑了柬埔寨很多趟，贫童学校Sopheak’s Friendship School也就这样成形了。他从来没有对外说，但他这些年来一直接戏拍戏，很多时候是为了赚钱维持学校营运，要不然他早就回外星球去了。他捐助和投入的数额，远比他说的每年四五万元来得多。要不然，他现在应该也可能已经是百万富翁。

把握当下的纯粹

对演戏，他不像很多“认真”的演员那么上进、进取，对奖项也没有野心，连赚钱都嫌烦，最好钱能从天而降，不用违背自己委屈自己为名利积极打拼，哈哈哈。太费力了，太懒了。

他懒是因为很多事都看得通透，无谓再往回走。我觉得我们合得来因为这点蛮像，这世界很多时候，本来就是没有意义。只有当下的纯粹是真正能把握的。

冠病疫情时，我离开报馆去书店开cafe，他从淘宝挖了三盏实用的小台灯给我，说给客人很好用（我现在还在用）。当时防疫期间只能外送，还驾着车的他，帮我全岛各处运送餐点外卖，有些客人看到送餐员竟然是“电视机里”的王先生差点没吓死（他也觉得很逗），然后客人获额外福利拿到合拍。我当时不是记者，对他的演艺事业没有丁点帮助和好处，在毫无利害关系的情况下，他还是他，我还是我。所以，我们到现在还是朋友。

我觉得王沺裁一生奉行的懒惰哲学，是“努力不一定有结果，不努力一定会很舒服”。从人类进化角度看，懒惰不是缺陷，而是身体为了对抗熵增（Entropy Increase物理形容内部混乱自发地从有序走向无序的过程）、保存能量、保护系统不崩盘，而演化出的储能机制。

我跟人家说这些会被骂神经病，但王沺裁听得懂。他懒，但过去被实质的生活琐碎事项羁绊，现在这些重担慢慢一件件递减移除，这个自由灵魂把日常生活的天地锁在38平方米当中，物欲越来越少，视野希望越来越宽。他可能不赞成，但我觉得他的心灵是随时需要喝鸡汤补充能量的。

以好奇的眼睛窥探世界

接下来他要继续到处跑，但也会想用镜头记录分享，用好奇的眼睛窥探这个世界。希望他的好奇心能每次战胜懒惰欲，开开心心经营他的自媒体。

最后要跟他说：王沺裁你会走到今天这个地步（用八点档最洒狗血drama的语气指着他鼻子），真的活该你祖宗十八代的幸福好命。祝福你一直这样下去。