人一辈子出席形形式式的饭局，恐怕成千上万，大部分数不清记不起，至今难忘的可能寥寥可数。不同饭局因不同背景的出席者有不同氛围，其中座位安排辈分有序，特别讲究，各处乡村各处例，因文化习俗而异，饭局形式各自精彩，各具特色。

多年出席华人地区商务饮宴饭局，不少以举杯互敬畅饮建立关系，气氛热烈，前辈提点，率性豪饮酩酊大醉不闹事者，大多数属于性格坦荡、无机心，是交友和合作伙伴的理想人选。

曾经出席过一些不比寻常的饭局，香港江湖大哥贺寿摆下鸿门宴，各路人马暂时不计前嫌，以和为贵共聚一晚，我们良民客人因缘巧合受邀，全程如坐针毡，食不下咽，属另类社团饭局，可免则免。

另外是和头酒饭聚，甲方得罪乙方，设宴道歉，席上需要中间人见证，酒过三巡，从此双方冰释前嫌握手言和，我身为中间人，好活说尽，排难解纷，满桌珍馐百味，食之不知其味。

最近前往西安探望友人，受邀出席印象深刻的饭局，有了新体验。一桌十人，半数以上是第一次见面，座位安排突显身份地位，主客是退而不休、人脉深厚的乐龄长官夫妇及其孙儿，宴会主人是超级联系人，引进两位商界朋友与主客认识，其他数位陪客是来自文艺界的雕刻家，我因朋友之故，以来自海外影视界工作者的身份出席，唯一认识的在座客，只有我的西安友人。

一轮寒喧互相介绍各人简略背景，因主客滴酒不沾，各人配合浅尝即止。席间核心话题是养鱼硏发新科技，两位商界才俊，希望通过饭局给主客介绍养殖活鱼新法和六种烹制方法，予以评估和进一步推介。

饭局菜式精致不奢华，主菜是六种以不同烹调法烹制的鲜鱼，其中首次以这类活鱼作刺身食用最具特色，肉脆鲜甜，是意外的惊喜。饭局的流程并非单一硬销式推介，每次活鱼菜式上桌时必有精简述说饲养的窍门，引来主客重点提问，其他客人也好奇查根问底，加入求知互动长知识。

席间主客不想冷落陪客，带动朋友分享各人专业知识和经验，名雕刻家轻松娓娓道来在国外奋斗的故事，生动的描述，令众人听君一席话胜读十年书；大家对海外影视发展，提出不少看法，热烈互动穿插宴会中，却没有喧宾夺主饭局的活鱼主题。两小时饭聚近尾声时，主客结语感谢大家的安排和参与，鼓励赞赏年轻人创业精神，技巧地留下仙人指路的跟进方向。一席简约吃喝谈笑的聚会，拓展知识视野，延续扶持后辈的温度，完美演绎了让身心舒畅的饭局。