“参与中多容多受…”

分享故事：五百多年前，明朝有一位王阳明，他自幼聪慧好学，少年时期痴迷于朱熹“格物致知”之学，一心想要探寻天地间的道理。当时，他家后院有一片翠绿的竹林，竹身挺拔修长。王阳明心想，竹子作为大自然的一部分，必定蕴含着深刻的道理。于是他独自来到竹林前席地而坐，两眼紧盯着竹子，全神贯注地开始“格竹”。

他日夜苦思，一心想要从竹子的形态、纹理、生长规律中，找出那隐藏的“理”。然而，七天过去，他不仅没有“格”出道理，反而因过度饥饿疲倦晕倒在地。这次格竹的经历虽失败，却也展现出他勇于探索的精神和对真理的执着追求，为日后创立“心学”埋下思想的种苗。

正德元年（公元1506年），王阳明因得罪宦官刘瑾，被贬至贵州龙场驿担任驿丞。龙场地处偏远且环境恶劣、瘴疠横行，生活条件艰苦。但他并未屈服，带着几名随从在荒山野岭中搭建茅屋、开垦荒地，自给自足。在龙场的日子，王阳明反思自己过往的经历和学术思想，并意识到，朱熹“格物致知”之学在现实中遇到的诸多困境，无法真正解决人生的困惑和痛苦。于是，他开始深入思考“心”与“理”的关系，经过长久思考，终于顿悟：“心即理也！心外无物，心外无理。”心学自此正式诞生。

王阳明影响后世深远的“阳明学”，其中最广为人知的，就是“知行合一”。他认为，真正的知识不该只停留在嘴巴上，而是要落实在行动。知道要诚实，就不能说谎；知道要努力，就不可懈怠；知道要帮助别人，就要勇敢伸出援手。唯有“做到”，才是真正的“知道”。

·结合

有的人重智慧、重知解，天天研究，理论的文章写得了得；但是，叫他去做事，发慈悲心，他就不肯发心，那这个知识有什么用呢？有的人不求智慧，只想做好事就可以了。想做好事却没有智慧，把好事给做坏了，得到不正面的效果，勤劳做事又有什么用呢？

因此知识和行为要把它结合起来，做人处事、广结善缘，修福修慧不要偏废，“知行合一”用在修行与生活上，都是同样重要的。

·思想

佛教的修行重视“行解并重”、“知行合一”，所谓“修福不修慧，大象披璎珞；修慧不修福，罗汉应供薄”，甚至古德把行与解喻为“知目行足”，知见如眼睛，修行如双足，有眼睛，脚才不会走错路；有双足，才能协助眼睛发挥作用，眼睛和双足相辅相成，才能行得安稳。如何“行解并重”？有四点意见：一、学习中多听多思；二、参与中多容多受；三、处事中多施多舍，以及四、生活中多节多约。

王阳明曾说：“志不立，天下无可成之事。”意思是，一个人如果没有坚定的志向，就很难成就任何大事。他的一生也告诉我们，决定人生高度的，往往不是顺境，而是面对逆境时的态度。困难或许会让人跌倒，但只要心中仍有良知，愿意反省、勇敢实践，就能在人生最黑暗的时刻，点亮属于自己的光芒。