“放下伪装与傲慢…”

分享故事：唐代中期士大夫、文学家与思想家柳宗元，也擅长写寓言故事。比如说《黔之驴》。故事讲述一只被带到贵州的驴子，当地的老虎一开始因为陌生而不敢接近牠，老虎后来发现这只陌生的生物，除了大叫和踢腿之外，没有其他特殊本领，就放心地把牠吃掉了。

这也是成语“黔驴技穷”的由来，说明一个人如果没有真本事，即便一开始可以虚张声势，终究会因为能力不足而被看破手脚。

·技穷

我们的烦恼，主要来自于自我中心的膨胀和没有安全感，两者互为因果。因为觉得遇到了危险，为了加强自己的安全感，所以要虚张声势、先发制人，看来是自我膨胀，其实是胆小懦弱，惊恐害怕。

不论是金钱、爱情、事业、地位、名望和观念，都是形塑自我中心的元素；人类在失去保障时，便会以攻击的方式，包括各种伪装、财富、地位或小聪明（如同黔驴的踢踹）来保护脆弱的自我。

其实，我们应该做的是，承认自己“技穷”，并进行深刻的自省。唯有认清自己的有限与无能，放下伪装与傲慢，才能真正脚踏实地虚心接受学习，才能长智慧。

·不动

虚张声势是弱者的表现，而“不动心”则是内心真正强大、勇于负责的修行。我们如何在生活当中做到不动心？

一，不为财动：有的人钱财很多，但有时还是为钱出卖人格、道德和朋友，使得自已的人格、生命、节操都让钱财控制，实在不值得；二，不为情动：有人常因人情难以违背，因此被情感诱惑，使自己的人格被情爱所控制，一生为情所苦。

三，不为名动：名的诱惑很大，例如有人诱你以高位、金钱，让你将义理、道德、操守弃置一旁，这个就是名利操控了我们的人格道德；四，不为谤动：我们不要轻易为毁谤所动。即使是一句闲话，几句是非，不要随便因毁谤而动摇自己；五，不为苦动：遇到一点艰难困苦就退缩不前的人，一生的事业将会一无所成。

六，不为难动：遇到艰难困苦时，要有冒险犯难的精神。如果凡事被困难一阻碍便裹足不前，最后必定一事无成；七，不为力动：别人力气比我大，权势比我大，我怕他，我什么事都不坚持，就丧失自尊和人格了，以及八，不为气动：经常生气的人，容易心浮气躁，所以我们不能让嗔恚心左右自己。

能修养出“不动心”，就是一种禅心，有了禅心，我们当然就不是技穷的黔驴，自显人性的亮点。