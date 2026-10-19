巴拉格宗景区位于云南省的香格里拉境内，有“天边的秘境”之称。第一站来到香格里拉大峡谷，它全长154公里，有“峡中有峡，峡上有峡，纵横交错，峡峡相连”的美誉。两边峭壁垂直而下和谷底呈“U”字形，它峻险幽深，雄奇独特，绵延不断的壮丽宏伟景致，如一幅墨彩淋漓酣畅的画卷，让人边欣赏边赞叹。漫步在倚着山崖而建的2.5公里木栈道，仰看磅礴恢弘的险峰绝壁，俯视滩上洁白的沙石和澄澈碧绿的流水，走到尽头可乘坐橡皮艇漂流而下到起点，近距离体验在水花中滑行的情趣。

入住在海拔两千多米、群山环抱的藏式风格酒店，这里周围宁谧优雅，天朗气清，是一个舒适祥和的住宿之地。隔天一早乘观光车环绕着山路弯道盘旋上去，近两个小时的路程，风光绮丽，层峦叠嶂、原始森林、峡谷川流尽收眼帘，回望车子行驶过的蜿蜒山路，像是为崇山峻岭披上一袭绵柔丝滑的围巾绸带。出发时是旖旎明媚的天色，到达山顶时却是白雪铺地的冰冷意境。

来到海拔四千多米的高原雪域，眼前是一片白茫茫大地，小心翼翼地踏在柔和的雪地上，感受大自然的辽阔静好。远眺覆盖着皑皑洁白的雪山，纯净清澈的蔚蓝苍穹，悠然舒展的白云，还有轻吹耳畔的风儿，让人醉心沉溺在这秀丽绝妙的景致氛围。

此处的主要景观是香巴拉佛塔雪山，它是一座形似藏式佛塔的自然山峰，它在白雪的衬托下，显得格外圣洁肃穆，是藏族人心驰神往的天然佛塔。旁边的两座山峰，一座像是开展的经书，另一座有如端坐诵经的喇嘛，合称“佛、法、僧”三宝。对于这些神奇独特的天然结晶，叫人震撼惊叹。团员兴致勃勃流连忘返，在陪游大哥的再三催促下方才依依不舍地回到车上。

下山时停靠在半山腰的另一景点回音壁，对着崖壁放声呼喊，聆听山谷传来层叠荡漾的声波回响。你也可壮着胆子走在垂直落差千多米的玻璃栈道上，鸟瞰脚底的惊险艳丽景色，想要更刺激的还可乘坐全长425米的高空溜索，从这山头滑翔到另一山头。

这个景区原本不在规划内，是导游临时加插安排的行程，竟是大家此行的最爱。旅行中有时误打误撞或不经意的漫游溜达，却有无心插柳柳成荫的惊喜收获，正如人生路途上一个不期而至的邂逅，成了日后执念不去的眷恋。