到荃湾南丰纱厂参观“深之所向·行之所往”展览，到得早，当天的活动其实还没开始，蒙主办方几位大姐热情接待，得以早早入场，慢慢欣赏展出的海报、视频和装满几个大型玻璃柜的“公仔”玩偶。

主办方的说明是，希望借着在充满香港历史和地方文化底蕴的旧纱厂展出，可以让一般香港民众和游客参观这个当地文化缩影时，也认识和了解歌手周深出道12年的发展历程。这是一个完全由粉丝自主筹备、独立办理的展览，虽然规模不算大，呈现的歌手成长过程也不见得十分完整和充实，但对周深的粉丝群甚至一些“路人”来说，未尝不是一次直观认识他的机会。当然，通过网上平台和传统媒体介绍，你可能会找到更多相关的资料和评论。

在会场逗留时间颇长，发现在玻璃柜里那些由“生米”精心搭配服装和配饰的小“公仔”最吸睛，歌迷对心仪的歌手热爱的程度，从他们对偶像代言产品的支持，到千方百计收集各种周边产品，并且亲手制作配饰、纪念品可见一斑。

第二展厅是周深第二张个人专辑“反深代词”的专区，在展区最里面，是一个名为“心事投寄处”的小小播音室。几个装饰箱在箱顶小灯照耀下，箱体印上筛选出来的句子，循环播放的音响传来专辑里的歌，一叠浅蓝色的信笺供访客对周深留言。这个区块有其特色和意义，可惜主办方没有安排专人在里面和参访者互动，参观的群众缺乏“导览”和“沟通”，在短暂匆忙的浏览中，即便是资深的“生米”，也不容易在几行歌词与不易辨识的歌曲中，产生深层触动，所谓“心事”恐怕大多流于祝福和激励。

进入“深之所向·行之所往”的展区前，必须绕过其他展馆，的确会间接让专程到访的受众有机会感受香港一些新旧民生与文化内涵。如展示戏曲和日常生活用具的“茶笃撑”，讲述茶餐厅文化，可以亲身体验的“茶水间”，还有旧时用面粉袋缝制袋子的作坊等等。当天另一边活动区正在举办“咖啡文化”展销活动，参展的以日本品牌居多。其中有家卖西式餐点的咖啡座，以及一家点心店，顾客可以带宠物狗入座，是近几年才开始获准的营运方式。

这趟旅程最奇妙的是，抵达当天在一家著名茶餐厅用餐后，居然无法用微信或支付宝结账，连信用卡都不行，偏偏整个商场未见钱币兑换商，纠结了半小时，正打算打电话求救，一位中年大哥未打招呼就代付了餐费，也不接受新币偿还，笑着摆摆手说小意思，转身快步离去。主办方的Menie和Adie说周深一直在传播“温情”，那位大哥恰好体现了人间处处有温情，不由想起翁倩玉那首《温情满人间》。