“看不起别人，当下就显示自己修养不足…”

分享故事：一张白纸安静地躺在桌子上，墨水想去找笔，不小心把身体里的墨水洒到了白纸上，白纸看见自己被弄脏了，非常的生气。墨水立刻向白纸道歉，墨水说：“对不起！我不是故意把墨水洒在你身上的，我只是想去找我的伙伴。”白纸生气地吼起来：“你这瓶肮脏的墨水，黑漆漆的，竟然弄脏了我，你须把这些墨水整理干净。”墨水说：“这该怎么弄啊?”白纸不依不饶地说：“我不管，反正你得给我变回原来的样子。”

正当它们争吵时，一个人过来了。他拿起毛笔，在白纸上写写画画，不一会白纸就变成一幅漂亮的水墨画。原来这个人是大画家，白纸变成水墨画之后很多人欣赏并相争收藏它。这时候白纸才明白，靠着因缘和合，它、墨水还有画家手中的笔，才让自己显现出非凡的价值。

·为人

在循环不断的因缘关系，我们做人处事，如果一念为己，成就有限；如果我们一念为人，则能广结善缘。所以做人不能一味地自私，只顾维护自己的利益。有时候我们帮助别人，别人就会帮助我们；我们服务别人，别人就会服务我们。所以成就他人就是成就自己。

我们做人，也要时刻自我观照，才能看清自己的本来面目。例如，我们如果为人傲慢，平时眼高于顶，对人轻忽卑视，当下就显示自己的修养不足，见浅量窄；日子一久，别人也会同样地瞧不起你。所以轻贱他人，就是自取其辱的开始。

·有限

世间万法靠因缘和合才能成就，所谓“缘聚则成，缘灭则散”；离开因缘，个人无法生存，所以人不能离开大众。大众就是我们的因缘，大众就是帮助我们生存的条件，故而佛教讲究“缘起”，讲究“集体创作”，讲究“众缘所成”。在我们的社会中，需要分工合作才能让我们拥有更好的生活；你提供你有的、我提供我有的，让事情的推展更加顺利。然而，分工与合作也需要技巧，要让两个以上的群体朝着同个目标，有计划、有秩序地向前，沟通就非常重要。所以，我们也要有沟通协调的过程，把要合作的多方的差异减到最小，才可以折衷地选择多方面的意见。

我们要记得，个人的见识与智慧是有限的，生活中处事尽可能缩小自我、明白彼此补位的道理、感恩包容，这样才能凝聚力量并圆满一切。