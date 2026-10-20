中国“十一”长假，著名景点皆人山人海，我们不敢去热门的西递、宏村。十一这天上午，我们从安徽黟县古筑村民宿来到人流不多的屏山村，大约11公里，开车18分钟。到了屏山村，有些吃惊，虽然预测人不多，但没想到几乎没有游客，清静得不像是节假日，也许更多的游客还在路上。明天、后天会慢慢热闹起来。

一进村庄，就是一片黄灿灿的稻田，令人眼前一亮。黟县四面环山，金秋十月，大片大片的稻田在远山的衬托下，甚是喜气。

屏山村因村北一座状如屏风的高山而得名。村内完好保存着大量古民居、古祠堂，吉阳溪九曲十八弯穿村而过，三里十桥，古诗里所谓的“小桥流水人家”就实实在在地摆在了面前。它是徽州村落美学的代表，这里素有“小桃源”之美誉。我喜欢溪水，这也是我们选择屏山村的原因之一。

屏山村为舒姓聚居地，大名鼎鼎的电影明星、表演艺术家舒绣文就是屏山村人。很遗憾，我们离开屏山村后，才想到这一点，错过参观她的故居。舒绣文祖籍屏山村，父辈移居安庆，她是在安庆出生的，这个故居显然是她祖上的房子。想到这里，也就没什么遗憾了。

屏山村舒氏宗祠是国保单位。舒氏宗祠的七檐五彩门楼，是徽州独一无二的存在。每个人未进祠堂，就被这个门楼震撼到了。舒氏宗祠包括舒庆余堂和舒光裕堂。舒庆余堂，建于明朝万历年间，清代，按庆余堂的中轴线，在其南面另建一座祠堂即舒光裕堂，两者前后有大门相通，使两座祠堂连成一体。特别介绍一下舒庆余堂，它是一座徽州地区罕见的明代祠堂，占地480平方米；主要建材用银杏木，柱础为覆盆形，衬有梓木櫍（即木柱磉）；月梁硕大，略呈梭形，梁头柱间挑木，全以斗拱承托。我在徽州看过很多祠堂，这间明代的庆余堂给我留下深刻印象。

在黟县屏山村漫游，导游告诉我们这里的古民居不开放。徽州民居绝大多数为清代建筑，我问导游屏山村有明代的民居吗？她说有一家，叫舒桂林宅，并指点我们沿着这条路右转即可见到。我们找到了，但大门紧闭，一番扣打，里面毫无反应。透过门缝见一老妇独自一人在吃饭。我们再敲门，又喊了一声“老奶奶”。门里有了轻微的声响，她缓缓走来开门了。老奶奶说她耳朵不好。很遗憾和她无法对话。心诚则灵，她几乎耳聋，居然听到了敲门的动静和那一声“老奶奶”的呼唤，这是一种感应。我们进到屋里抬头一看，惊呆了，明代的木雕果然朴素雅致，简洁大方，不同清代的炫技繁复。出门后，回头仰望舒桂林宅门头，重檐之间开着漏窗，也很别致。

屏山村近年来成为画家的写生基地，每年吸引中央美术学院、中国美术学院等数十所艺术院校师生及众多绘画爱好者来此写生创作。