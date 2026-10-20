“不急于一时获名得利，自然举止泰然…”

分享故事：樊重是西汉末年人，东汉光武帝刘秀的外祖父。他善于农稼，乐善好施，人人称颂，被推举为“三老”（西汉的一种政治制度，三老掌教化）。“樊重有远见”出自《齐民要术》的寓言故事，故事这样写道：樊重想制作家具，先种梓树和漆树。当时有人嘲笑他说：“你年纪都这么大了，这些树什么时候才能派上用场？”樊重没有理会。过了几年，梓树和漆树都长成可用之材，派上了用场。过去嘲笑他的人，都反过来向他借用木材。

这则寓言阐释了“没有远虑必有近忧”的道理，通过樊重坚持长远准备最终获益与其讥讽者目光短浅的对比，赞扬了深谋远虑的智慧。该故事也与“十年树木，百年树人”的典故相关。

·累积

“长远”之用，不仅能让我们深谋远虑而达到除近忧的效果，在生活中也能助我们更好地应对大小事，两点参考：

一、名利看得远，能够举止自在：乾隆皇帝下江南时，在运河边遇到一位法师。乾隆问法师：“你在河边多年，可曾算过有多少艘船经过？”法师说：“只有两艘，一艘叫名，一艘叫利。”名利诱人可见。一般凡夫汲营追求，倒也无可厚非，只是名利也要用勤劳、能力、道德，慢慢累积而得。你不急于一时获名得利，自然举止泰然，潇洒自在，不会患得患失。否则如民初袁世凯之辈，名利薰心，专制独裁，又行帝制复辟，落得称帝不久，立即遭到举国上下反对，惹得自己恶名昭彰，实在两者俱失。

二、小人避得远，能够不困是非：宋人许斐说：“与邪佞人交，如雪入墨池，虽融为雪，其色愈污。”《孛经》亦载：“不善友者，假求不副，巧言利辞，苟合无信。”与不善的小人来往，容易引生祸害。所以对那些言行不一、虚伪不实的恶人，不仅不可纳前，而且要远离，才不会为自己惹上麻烦以及是非。

·耐力

在思想层面上，一个人的思想也不能局限于自我，应该扩及众生；也不只局限于一时一地，而是要扩大至无边的法界；将思想的领域扩大，不仅想到今生，还要反观过去，甚至思想到来世，那对于事物本体的观察，就能更宽、更广、更大。

此外，人世间的许多忧愁烦恼，皆因心胸狭窄，计较、放不下。假如心胸能放得开、放得远，则对世间上的好坏、是非，自然能包容放下且清心自在。

路远，知马之实力；行远，知人之毅力；菩萨发心，不畏成道路远；佛子立愿，不怕愿力不坚。好比佛教说，成就菩萨道，修行要历经三大阿僧祇劫（佛教中的一个时间单位，意为“无数”和“不可计数”的漫长岁月），这就是在训练我们的耐力，正因为佛道长远，才觉得目标神圣而可贵。