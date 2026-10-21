“幽默不是令人难堪的直指人心…”

分享故事：近代知名诗人作家郭沫若先生，为人风趣幽默。有一次他应邀参加漫画家“廖冰兄”的画展。席间，郭沫若问廖冰兄，为什么取了这样一个奇怪的名字，自称为“兄”？一同出席的版画家王琦抢着代为回答：“他妹妹名冰，所以他叫冰兄！”郭沫若一听，说道：“喔！我明白了，郁达夫的妻子一定叫郁达；邵力子的父亲一定叫邵力。”一句话，引得满堂宾客捧腹大笑。

另外一个故事：宋代的石曼卿学士，有一次出游报宁寺，侍从不小心让马受到惊吓，马背上的石曼卿因此摔了下来。随从大骂侍从，而石曼卿只温和的握着马鞭，对随从说：“好在我是‘石’学士，如果是‘瓦’学士，岂不要摔破了。”

·清凉

生活中，懂得幽默，就是一种艺术。二十一世纪的今天，科技文明带来生活上诸多便利，然而物质可以丰富生活，却也常会枯萎心灵；口腹之欲满足了，却往往反而闭锁了本具的智慧。幽默，是现代人美满生活的泉源，是你我人际关系的润滑剂；人间需要有幽默，有幽默才有风趣，有幽默才有智慧。

幽默不是讽刺，它是智慧的言谈，一句幽默的话语，蕴含着无限的深意和启发；幽默不是嘲笑，它是自我的调侃，一个幽默的动作，传达了无限的温馨和关怀。

在佛教里，古来多少禅林大德，如佛印禅师、赵州禅师等，没有一个不是幽默大师；近代文学大家林语堂、鲁迅，他们的文章语带幽默讽刺，但却谐而不谑，他们的风趣洒脱、超然澹泊，均为人间注入一股清凉。希望现代社会，也能够再多出几位幽默大师，为人间多凭添些许的趣味，带来真正的祥和欢喜。

·热能

然而，我们的幽默，也要拿捏好尺度，它不能是令人难堪的“直指人心”，而应是一颗充满悟性、灵巧、活泼与睿智的禅心，能化解尴尬，带来愉悦。幽默有如山中的清泉，可以洗涤心灵的尘埃；又如天上的白云，任运逍遥，不滞不碍。人与人之间，需要的就是多一点的禅心幽默，尤其现代人往往在一种不自觉的意识下被推动着向前，善恶是非的标准，都是社会共同的决定，没有个人心智的真正自由；所幸有了幽默，幽默像太阳的热能一样，只要有心，到处都有自己的热能。

当然，幽默有时候也像一位慈祥敦厚的长者，令人如沐春风；幽默有时候又像悄然开放的花朵，带给人春意满怀。一代幽默大师卓别林，他那自我嘲弄的幽默，带给世人无限的快乐，留给后人无限的缅怀。