“有两只脚的人类最为尊贵…”

分享信息：在佛教艺术浩瀚的历史长河中，佛像、菩萨像、佛塔与壁画往往是人们最熟悉的宗教艺术。然而，在佛陀具体形象尚未普遍出现的早期佛教艺术，一双看似朴素的“佛足”，含藏着深刻的宗教意涵——佛陀走入人间的足迹。从早期印度佛教艺术，到斯里兰卡、泰国、缅甸，再到中国、日本等地，佛足印历经不同时代与地域的转化，逐渐形成丰富的宗教艺术形式。

一双脚，没有面容，也没有身体轮廓，却可以让信仰者想像佛陀曾经走过的道路。足印上的法轮、莲花、吉祥纹与其他象征符号，则把佛陀的生命、教法与觉悟，浓缩在足下方寸之间。佛足印还具有一项特殊意义，就是连结“圣迹”与“朝圣”。在佛教文化中，佛陀曾经生活、成道、说法与涅槃的地点，都逐渐形成重要佛教圣地。佛足印则能将“佛陀曾来过”的历史记忆，以具体形式保存下来——那是一位觉者的生命轨迹。

现存古老大雁塔上陈列着一座释迦如来足迹碑，是依据唐代玄奘大师晚年于铜川玉华寺，请石匠李天诏所刻制的佛足造像复制而成。据闻，玄奘大师西行求法期间，曾经在佛国印度巡礼，分别在屈支国、乌仗国和摩揭陀国，观礼过印度几处佛足造像遗迹。玄奘大师将圣迹拓制携回，在玉华寺翻译佛经期间，请石匠精心雕刻制造。脚趾上的“卍”字纹象征火与光明，双鱼象征解脱，宝瓶象征智慧，海螺象征佈道，三钴象征护法，足掌心还有千辐轮相。这些纹饰不只是工匠的刻意雕琢，更是佛陀功德自然流露的“无相说法”。

·福慧

佛教徒皈依三宝时，都要念一句“皈依佛，两足尊”；很多人可能不理解，为何要赞美佛陀是两足尊呢？这有很深的意义和内容。一者，佛陀的福德与智慧，都已修行圆满，所谓“三祇修福慧，百劫修相好”，佛陀福慧双全，两皆具足，还不尊贵吗？

说到福德与智慧，有句话说：“修福不修慧，大象披璎珞；修慧不修福，罗汉应供薄”，学佛修善不但要“解行并重”，尤其要“福慧共修”。“福慧”就如一只鸟的双翼，缺一不可；“福德”要“智慧”来引导，“智慧”要“福德”来积成。所以在经典中，处处都在阐明，修行要福慧共修，才能有所成；不但往生西方极乐世界，不可以少善根福德因缘，尤其成佛，更没有什么特别的法门，就是福慧共修而已。佛陀因为“福慧共修，圆满具足”，故称为“两足尊”。

·开启

世上一切众生，不论是两脚的、四脚的、几十只脚的，或是百脚的，甚至没有脚的；在很多有脚、没脚的众生中，以有两只脚的人类最为尊贵，唯有人类才可以用两只脚站起来，头顶天，脚踩地。其他的众生，都是背朝天，头不能顶天。

“佛是人成”，佛陀降诞人间修行悟道，佛陀所宣说的真理，可解救众生苦难，因此在人间所有两只脚的人类中，再没有比佛更尊贵的了，所以我们礼拜佛陀时，才说“皈依佛，两足尊”。然而，有的人光是研究佛学，一点服务的菩提心都没有。

不懂得“利人就是利己”，心灵之光就无法打开，所以在修行当中，布施有福报，对所学所行也要通达。修智慧要懂得明理，我们要常通达经文，当然就开启内心无限无量的宝藏。大家要真正的学做大菩萨，要像佛陀一样成为福慧具足的“两足尊”。